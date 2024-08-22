Автоэксперт: нервозность в обществе выливается в проблемы на дорогах

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), директор музея мотоспорта, автомобильный эксперт Арно Силлат.
– Эстония занимает четвертое место среди стран ЕС с ухудшающейся дорожной ситуацией: растет количество происшествий, пострадавших и погибших. Что происходит?
– В целом, цифры довольно стабильны. Плохо то, что растет число пострадавших. С другой стороны, увеличивается число автомобилей и мотоциклов на дорогах, а психологическое воспитание водителей не всегда на должном уровне.
– У всех на слуху недавнее ДТП в Лауласмаа, в котором погибли двое 17-летних юношей. Что привело к катастрофе? Как уберечь молодежь от гибели на дорогах?
– Роковую роль сыграли три фактора: алкоголь, недостаток опыта и навыков вождения, переоценка своих способностей.
Как уберечь молодежь от гибели на дорогах? В программе Транспортного департамента сказано, что каждый участник дорожного движения должен вести себя ответственно и предусмотрительно. Ошибается каждый, и ответственное поведение других участников движения защищает от тяжелых последствий.
Бороться с этой проблемой нет смысла. Жертвы были, есть и будут. Людей надо воспитывать. Результаты скажутся на следующем поколении. Кстати, в дикие 90-х на дорогах Эстонии ежегодно гибло около 200 человек. Сейчас – порядка 50.
Фоном для воспитания водителей, разумеется, могут быть законы, но начинаться всё должно с семьи. Не стоит сбрасывать со счетов детский сад и школу.