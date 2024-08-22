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Автоэксперт: нервозность в обществе выливается в проблемы на дорогах

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  • Первый шаг к гибели юных водителей делают родители
  • Проблемы и неудачи людей выливаются в ДТП
  • Для гибели на дороге достаточно 30 км/час

Число погибших и пострадавших на дорогах Эстонии не уменьшается. Что происходит? Как исправить ситуацию? Без каких новых мер не обойтись?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-глава Эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), директор музея мотоспорта, автомобильный эксперт Арно Силлат

Выдержки из беседы:

– Эстония занимает четвертое место среди стран ЕС с ухудшающейся дорожной ситуацией: растет количество происшествий, пострадавших и погибших. Что происходит?

– В целом, цифры довольно стабильны. Плохо то, что растет число пострадавших. С другой стороны, увеличивается число автомобилей и мотоциклов на дорогах, а  психологическое воспитание водителей не всегда на должном уровне.

– У всех на слуху недавнее ДТП в Лауласмаа, в котором погибли двое 17-летних юношей. Что привело к катастрофе? Как уберечь молодежь от гибели на дорогах?

– Роковую роль сыграли три фактора: алкоголь, недостаток опыта и навыков вождения, переоценка своих способностей.

Как уберечь молодежь от гибели на дорогах? В программе Транспортного департамента сказано, что каждый участник дорожного движения должен вести себя ответственно и предусмотрительно. Ошибается каждый, и ответственное поведение других участников движения защищает от тяжелых последствий.

Бороться с этой проблемой нет смысла. Жертвы были, есть и будут. Людей надо воспитывать. Результаты скажутся на следующем поколении. Кстати, в дикие 90-х на дорогах Эстонии ежегодно гибло около 200 человек. Сейчас – порядка 50.

Фоном для воспитания водителей, разумеется, могут быть законы, но начинаться всё должно с семьи. Не стоит сбрасывать со счетов детский сад и школу.

Дети нередко обращают внимание своих родителей на превышение скорости, а те игнорируют их замечание. Это неправильное поведение! Это первый шаг к смерти ребенка. Любой сын хочет быть похож на своего отца, подсознательно считывая его поведение. Потенциально из такого ребенка вырастет некорректный водитель.

– В Пирита - Виймси этим летом произошли сразу две смертельные аварии: сначала не справилась с управлением 23-летняя мотоциклистка, а затем мотоцикл столкнулся с микроавтобусом, унеся две жизни. Дорога слишком опасна? Или мотоциклисты забыли об осторожности?

– Пирита – это район частных домов. Там живет больше мотоциклистов, чем где бы то ни было. Соответственно, и аварий больше.

Дорога не может быть опасной. Всё начинается с ответственности и предусмотрительности водителя. Мотоциклистов это особенно касается.

Мотоциклисты забыли об осторожности. Для получения прав на вождение они проходят обучение. Возможно, им не объясняют, что к гибели на дороге может привести скорость 30 км/час. Не 300, а 30 км/час! Таким образом, скорость 100 км/час – это уже в три раза больше того предела, которого достаточно, чтобы разбиться на дороге.

После получения прав многие покупают очень мощные мотоциклы вроде байка. В городских условиях они неудобны и опасны: низкая посадка, ограниченная видимость и т.д. Не следует забывать, что тормозной путь у мотоцикла гораздо длиннее, чем у автомобиля.

– Практически каждые сутки происходят ДТП с участием самокатчиков и моноколесников. Как их образумить?

– Возможно, нужно обязать их сдавать на права. Сейчас этими транспортными средствами зачастую управляют люди, не имеющие понятия о ПДД, а также о том, что на скорости 30 км/час столкновение с любым препятствием может привести к гибели. А у нас едут почти все без шлема и на больших скоростях.

– Пьяные за рулем автомобилей, электросамокатов и велосипедов – еще одна большая проблема. Например, за позапрошлые сутки было задержано 26 нетрезвых водителей. И сколько еще не задержано! Что позволило бы уменьшить проблему?

– В нашем обществе сейчас очень нервная ситуация: политическая неясность, экономическая нестабильность и т.д. Люди стали больше пить. Проблемы и неудачи на работе выливаются на дороги. Это напряжение нужно уметь снимать.

Соседние участники движения не должны стремиться проучить нарушителя ПДД. Лучше представить на его месте близкого человека или начальника. Гнев улетучится.

Пьяными за руль нередко садятся именно те, кто видел в детстве за рулем нетрезвого отца или другого родственника. Проблема и тут начинается с семьи.

Ужесточение законов не предотвратит их нарушение. Да, в Финляндии суровые автомобильные штрафы, но там и автомобильная культура высока. В Дании – то же самое.

Кроме того, в наших городах – слишком много машин. Общественный транспорт недостаточно развит. Дорожки для велосипедов и самокатов не изолированы от проезжей части. Велосипедисты тоже иногда ведут себя некультурно, особенно те, кто занимается спортом.

– Измерение средней скорости на дорогах – это правильная идея?

– Это очередная попытка ужесточить наказание. Считаю, что с данной ролью справляются передвижные камеры. Стационарные камеры давно считываются различными приложениями, которые посылают предупреждение о предстоящем замере скорости водителям.

Замер средней скорости позволит собрать деньги в госказну. С другой стороны, измерения будут проводиться на определенных участках. И все будут знать, где именно. Лихачей это не остановит, они будут устраивать гонки на других участках.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: дороги Эстонии стали смертельно опасными? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata
Студия Postimees: дороги Эстонии стали смертельно опасными? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Madis Veltman
  • Эстония занимает четвертое место среди стран ЕС с ухудшающейся дорожной ситуацией: растет количество происшествий, пострадавших и погибших. Что происходит?
  • В трагическом ДТП в Лауласмаа недавно погибли двое 17-летних юношей. Что могло привести к катастрофе? Как уберечь молодежь от гибели на дорогах?
  • В Пирита этим летом произошло сразу несколько смертельных ДТП с мотоциклистами. Дорога слишком опасна? Или мотоциклисты забыли об осторожности?
  • Измерение средней скорости на дорогах Эстонии – это правильная идея?
  • Без каких новых мер не обойтись?
  • В позапрошлые сутки на дорогах Эстонии было задержано 26 нетрезвых водителей. Как бороться с этой проблемой?
  • Практически каждые сутки происходят ДТП с участием самокатчиков и моноколесников. Как их образумить?
  • Реально ли улучшить ситуацию на дорогах?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata 

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