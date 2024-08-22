Автоэксперт: нервозность в обществе выливается в проблемы на дорогах

Дети нередко обращают внимание своих родителей на превышение скорости, а те игнорируют их замечание. Это неправильное поведение! Это первый шаг к смерти ребенка. Любой сын хочет быть похож на своего отца, подсознательно считывая его поведение. Потенциально из такого ребенка вырастет некорректный водитель.

– В Пирита - Виймси этим летом произошли сразу две смертельные аварии: сначала не справилась с управлением 23-летняя мотоциклистка, а затем мотоцикл столкнулся с микроавтобусом, унеся две жизни. Дорога слишком опасна? Или мотоциклисты забыли об осторожности?

– Пирита – это район частных домов. Там живет больше мотоциклистов, чем где бы то ни было. Соответственно, и аварий больше.

Дорога не может быть опасной. Всё начинается с ответственности и предусмотрительности водителя. Мотоциклистов это особенно касается.

Мотоциклисты забыли об осторожности. Для получения прав на вождение они проходят обучение. Возможно, им не объясняют, что к гибели на дороге может привести скорость 30 км/час. Не 300, а 30 км/час! Таким образом, скорость 100 км/час – это уже в три раза больше того предела, которого достаточно, чтобы разбиться на дороге.

После получения прав многие покупают очень мощные мотоциклы вроде байка. В городских условиях они неудобны и опасны: низкая посадка, ограниченная видимость и т.д. Не следует забывать, что тормозной путь у мотоцикла гораздо длиннее, чем у автомобиля.