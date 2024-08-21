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Рост цен на древесину в Скандинавии вернул конкурентоспособность эстонским предприятиям

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Пиломатериалы. Фото иллюстративное.
Пиломатериалы. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

По словам директора по закупкам крупнейшего розничного продавца древесины в странах Балтии Puumarket Рауля Кадару, рост цен на пиломатериалы, экспортируемые из Финляндии и Швеции, на десять процентов вернул эстонские деревообрабатывающие предприятия в конкурентную борьбу.

Перевод: Каролийна Вертяева 

Он отметил, что в прошлом году цены на сырую древесину в Финляндии и Швеции были на десять процентов ниже, чем в Эстонии, что усложняло конкурентоспособность эстонских производителей.

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