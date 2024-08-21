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Золото побило рекорд всех времен, цена может вырасти до трех тысяч долларов

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Золото.
Золото. Фото: David Gray

Цена на золото продолжает расти, впервые превысив отметку в 2500 долларов, и по мнению экспертов, цена на золото может вырасти до трех тысяч долларов за унцию уже в следующем году.

Ожидания того, что Федеральная резервная система начнет снижение процентных ставок в сентябре, а также предчувствие очередного конфликта на Ближнем Востоке и тектонические сдвиги в мировой экономике, где усиливаются протекционистские настроения, способствуют росту цен на золото.

В конце прошлой недели цена на золото поднялась до 2507 долларов за унцию, что является новым историческим рекордом. В среду золото стоило 2506 долларов за унцию.

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