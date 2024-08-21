Очень амбициозный проект: в этом году нарвские Дни оперы удивят зрителей особенным произведением!

Мерле уточнила, что существуют и другие эстонские оперы, но эта - первая опера на эстонско-южном языке в мире. Она надеется, что публика хорошо встретит уникальную новинку.

Павло Балакин - украинский оперный певец, который последние 16 лет живет в Эстонии. Павло исполняет роль главного хуторянина в эстонской опере. «Это первая опера, написанная на выруском диалекте, в классическом стиле. Ее очень удобно петь, и я поздравляю жителей Выру: не каждый народ имеет свои оперы», - рассказал Балакин.

Павло участвует в нарвских Днях оперы уже третий год подряд. «Здесь я всегда пел на новых для меня языках - сначала мы пели "Эдипа" Стравинского на латинского, в следующем году пели на венгерском "Синюю бороду" Бартека, а теперь надо будет петь на старом эстонском. Это очень увлекательно», - считает оперный исполнитель.

Павло Балакин, оперный певец. Фото: Диана Харламова

По мнению Павло, тот факт, что фестиваль проходит уже который год, несмотря на тяжелую ситуацию в мире, сам по себе уникален. «Я рад, что люди снова соберутся послушать оперу в Нарве. Здесь будет редкий репертуар, профессиональный оркестр, и я желаю публике насладиться представлением», - добавил Балакин.