В Нарве снова проходят традиционные Дни оперы, которые проводятся на территории Йоальской фабрики на Кренгольме. Главной жемчужиной фестиваля станет эстонская опера «Дитя хлебной крошки».
Очень амбициозный проект: в этом году нарвские Дни оперы удивят зрителей особенным произведением!
Каждый год в конце лета-начале осени в Нарве проходит фестиваль «Дни оперы». Восьмой по счету, он пройдет с 21 по 25 августа, как и раньше, на специально установленной сцене во дворе бывшей прядильной фабрики на острове Кренгольм.
Там специально заранее была установлена сцена, которая в этот раз чуть меньше по размерам, но это никак не помешает публике насладиться музыкой. C понедельника на месте уже начались репетиции.
Гвоздем программы в этом году станет «Дитя хлебной крошки» - опера на южно-эстонском языке. Премьера состоится в субботу, 24 августа, а повтор - 25 августа. Это опера композитора Малле Малтис, основанная на рассказе Херты Лайпайк «Дитя церковного хлеба» (1986). Это история о зависимой любви и заклинаниях, которые приводят к трагическим последствиям.
Мерле Яагер, эстонская актриса театра и кино, а также писательница, стала автором либретто для оперы «Дитя хлебной крошки».
«Это был очень интересный опыт. Я писала текст не с начала, мне в голову в разном порядке приходили разные сцены, и я постоянно носила с собой блокнот, куда записывала собственные мысли, а потом просто села и по очереди перепечатала все уже на компьютере», - рассказала Яагер Rus.Postimees.
По словам Мерле, писать либретто было интересно. Она провела много времени в Эстонском литературном музее, изучая архивы, чтобы найти разные эстонские народные плачи и заклинания. «Было очень интересно, но не очень тяжело. Многие вещи сами пришли в голову», - сказала писательница.
Мерле уточнила, что существуют и другие эстонские оперы, но эта - первая опера на эстонско-южном языке в мире. Она надеется, что публика хорошо встретит уникальную новинку.
Павло Балакин - украинский оперный певец, который последние 16 лет живет в Эстонии. Павло исполняет роль главного хуторянина в эстонской опере. «Это первая опера, написанная на выруском диалекте, в классическом стиле. Ее очень удобно петь, и я поздравляю жителей Выру: не каждый народ имеет свои оперы», - рассказал Балакин.
Павло участвует в нарвских Днях оперы уже третий год подряд. «Здесь я всегда пел на новых для меня языках - сначала мы пели "Эдипа" Стравинского на латинского, в следующем году пели на венгерском "Синюю бороду" Бартека, а теперь надо будет петь на старом эстонском. Это очень увлекательно», - считает оперный исполнитель.
По мнению Павло, тот факт, что фестиваль проходит уже который год, несмотря на тяжелую ситуацию в мире, сам по себе уникален. «Я рад, что люди снова соберутся послушать оперу в Нарве. Здесь будет редкий репертуар, профессиональный оркестр, и я желаю публике насладиться представлением», - добавил Балакин.
«Раньше настолько амбициозных проектов не было. В среду фестиваль откроется оперой "Андромеда" - она была восстановлена искусственным интеллектом, так как была утеряна сотни лет назад. Существовало только либретто, и какие-то кусочки нот, а ИИ воссоздал всю оперу заново. Это тоже уникальный опыт», - рассказал Рене Амбрамсон, менеджер по маркетингу фестиваля. В четверг зрителям представят музыку Баха, а в пятницу на гала-концерте выступят оперные певцы из Латвии, Литвы и Эстонии.
Многие вопросы фестиваля пришлось решать почти в последний момент. «Для того, чтобы получить финансирование на такие фестивали, нужно написать много разных проектов в разные фонды. В этот раз нам помог фонд EAS. Если бы мы могли знать заранее, когда и сколько денег у нас будет, мы могли бы привозить очень известные и крутые вещи, но мы очень зависим от бюджета и временных рамок», - добавил Рене.
По словам Рене, билеты покупаются активно, и есть надежда, что, непосредственно перед самими концертами, будут раскуплены все билеты. Также для желающих получить скидку есть промокод KREENHOLM, который дает скидку в 30% на покупку билетов с сайта Piletilevi.