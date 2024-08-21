С крупного мясокомбината поступило сообщение о тревоге, на место выехали 17 пожарных машин

Из-за того, что сигнал поступил с крупного промышленного объекта, на место направили 17 пожарных машин и три машины скорой помощи. «Мы отреагировали масштабно, так как вызов был с промышленного предприятия», - объяснил специалист по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

К счастью, ситуация оказалась менее серьезной. В комнате с электрическими щитами произошло небольшое возгорание, которое вызвало задымление. Как только электроснабжение было отключено, огонь потух сам по себе.

Спасатели, облаченные в дымозащитное оборудование, все же проверили помещение, убедившись, что угрозы больше нет.