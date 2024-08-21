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АНАЛИЗ Закон о климате получается странным и неопределенным, хотя это и неплохо

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За две недели, прошедшие с момента обнародования проекта об Закона о климате, он подвергся критике со всех сторон. Отмечается слишком общий подход. В пояснительной записке же разбрасываются миллиардами туда-сюда.
За две недели, прошедшие с момента обнародования проекта об Закона о климате, он подвергся критике со всех сторон. Отмечается слишком общий подход. В пояснительной записке же разбрасываются миллиардами туда-сюда. Фото: Kollaaž: Postimees

Закон о климатически устойчивой экономике, или проще говоря, Закон о климате, представляет собой странный текст. Немного похоже на закон, немного на политическую декларацию и немного на программу развития. Но и критика по этому поводу тоже странная.

Перевод: Александр Шкут

За две недели, прошедшие с момента обнародования законопроекта, он подвергся критике со всех сторон. В Эстонской палате экологических объединений (EKO) заявляют, что законопроект не способствует замедлению потепления климата. Но не менее критична оценка и со стороны промышленников. Например, руководитель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн в нескольких заявлениях указывал, что Закон о климате не может совместить цели сокращения выбросов CO2 и экономического роста.

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