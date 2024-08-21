АНАЛИЗ Закон о климате получается странным и неопределенным, хотя это и неплохо

За две недели, прошедшие с момента обнародования законопроекта, он подвергся критике со всех сторон. В Эстонской палате экологических объединений (EKO) заявляют, что законопроект не способствует замедлению потепления климата. Но не менее критична оценка и со стороны промышленников. Например, руководитель Viru Keemia Grupp Ахти Асманн в нескольких заявлениях указывал, что Закон о климате не может совместить цели сокращения выбросов CO2 и экономического роста.