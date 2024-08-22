Самое же удивительное, что если кому-то и удается скормить эту лживую картину, то сам Путин в нее уже наверняка не верит. Его прибытие в Грозный - это тоже очевидный жест отчаяния, исходящий из абсолютно невозможного расчета на то, что у кадыровцев есть хоть какая-то мотивация останавливать ВСУ на Курщине и, допустим, Белгородчине. Две недели назад очень хорошо было заметно, что эта мотивация нулевая, и можно только воображать себе, насколько тщетны были «закадровые» попытки Путина изменить этот настрой.

Вероятно, непосредственно в первые дни сентября в российских официальных СМИ юбилей бесланской трагедии уже не будет помещен на заметное место: тема отработана, что называется, авансом. Однако в западных СМИ, вне всякого сомнения, появится немало воспоминаний и аналитических материалов на этот счет, многие из которых наверняка будут сопровождаться совсем свежим фото Путина на коленях.

Путин показал себя маньяком-убийцей уже очень давно

Заслуживать внимания из этих материалов будут только те, в которых будет вербально проговорено, что на этой фотографии на могиле своих жертв притворно скорбит их подлинный убийца. Чем больше будет таких материалов в западном инфополе, тем явственней будет подтверждаться готовность Запада расширить свою ответственность за свое долговременное согласие признавать за легитимного переговорного партнера серийного убийцу.

Сейчас границы этой ответственности варьируются между 2008 и 2014 годом: кто-то спорит, должен был ли Запад отказаться от российского энергосырья и провозгласить Россию агрессором только после Крыма, или же еще раньше, сразу после Абхазии. Этот спор немного теряет в своей предметности, если отдать себе отчет в том, что прежде чем начать массово убивать людей в других странах, Владимир Путин проворачивал это в своей стране.

Именно в сентябре 2004 года этого не заметить было очень сложно, но «коллективный Запад» с этим справился, вступив на очень скользкую дорогу, которая в итоге и сделала возможным февраль 2022 года. Чем основательнее западный мир будет осознавать глубину своих давних ошибок, тем решительнее и непреклоннее ему стоило бы становиться в устранении их последствий. Условно говоря, танки Challenger в Курской области - это очень хорошо, но нужно гораздо больше.