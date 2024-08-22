Владимир Путин продолжает избегать комментариев по поводу успехов ВСУ на российской территории, но при этом совершает поездку в Беслан и отдает там дань памяти жертвам трагедии 2004 года. В то же время хорошо известно, что Путин долгие годы старался держаться от Беслана как можно дальше и не участвовал в траурных мероприятиях. Журналист Павел Соболев считает, что растерянность Путина от происходящего в Курской области столь велика, что он пробует все подряд. Однако хороших ходов у него не наблюдается.
Уже как две недели продолжается наступление ВСУ на территории Курской области, при этом российский диктатор Владимир Путин продолжает делать все, чтобы не замечать, что за десяток дней украинским силам удалось закрепиться на территории, превосходящей по площади оккупированные за последние десять месяцев российской армией украинские земли.
Путин принимает привычную позу
В таком поведении Путина, когда он предпочитает игнорировать грандиозные проблемы государственного значения и перекладывать ответственность за них на чиновников регионального уровня, нет ничего нового: так же Путин вел себя, например, при выходе на пиковые показатели в РФ смертности от ковида. Однако в этот раз привычный для Путина выбор в пользу прятания головы в песок принял совсем уж карикатурные масштабы.
С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль не уставал напоминать о разнообразных красных линиях, при пересечении которых Украиной и ее союзниками, мол, последует значительное расширение Россией и применения с ее стороны мер военного характера, и списка ее противников. Две недели как ВСУ, используя полученную от западных союзников «летальную» технику, вольготно обустраиваются в Курской области, однако вместо какой-то разрушительной военной реакции Путина мир наблюдает его невнятные комментарии: «провокация», «сложное положение», «контртеррористическая ситуация».
Десятки тысяч жителей Курской области жалуются на хаотичность эвакуации, но Путин нервно фыркает во время телемостов, когда до него доводят соответствующую информацию, рычит на курского губернатора, и направляет свои «сочувственные» и «эмпатические» резервы на людей, находящихся в тяжелых гуманитарных обстоятельствах довольно далеко от России: за период украинской операции в Курской области Путин успел уже выразить глубокую обеспокоенность и «блокадой мирного населения Газы», и гуманитарной ситуацией с людьми, находившимися ранее в зоне карабахского конфликта.
На смену инфантильности приходит паника
Такая комичная «дальнозоркость» закономерным образом породила очередную волну высмеивающих поведенческую стратегию российского диктатора мемов, но до начала этой недели эти мемы в основном били в инфантильность, в нежелание Путина примиряться с такими объективными приметами реальности, которые опровергали его ожидания. Однако в самые последние дни Путин нашел для себя такие занятия, которое продемонстрировали, что он сейчас находится во власти эмоций, больше похожих не на раздражение раскапризничавшегося ребенка, а на отчаяние загнанного в угол зверя.
На протяжении многих лет Путина критиковали за то, что в первые дни сентября у него всегда находятся какие угодно дела, но только не участие в мемориальных мероприятиях, связанных с бесланской трагедией 2004 года. Путин ездил на эти даты с визитами на другие континенты, обнимался со спящими тигрицами в Уссурийском заповеднике, но и близко не подбирался к поминальным собраниям жителей пережившего гибель сотен детей города.
Разумеется, желание Путина держаться подальше от этого города понять всегда было нетрудно: пропаганда справилась с задачей интерпретировать для большинства населения РФ обилие жертв бесланской трагедии как следствие безжалостности террористов, однако именно в случае с бесланскими матерями этот подлог был обречен на малую результативность, поскольку непосредственно переживших утрату своих детей людей обмануть куда тяжелее. Так что вполне объяснимо желание Путина не вступать в соприкосновения с теми, кто имеет все основания именно в нем видеть массового убийцу.
20 августа 2024 года, однако, произошло нечто крайне нетипичное для Путина. Он посетил «Город ангелов» в Беслане, побывал в школе №1, встретился с матерями жертв событий 20-летней давности. Правда, в видеоматериалах с этой встречи матерям не дается ни слова, сам Путин больше говорит не о 2004 годе, а о нынешних «врагах отечества», то есть на выходе получился цензурированный медиапродукт. Однако все официальные инфоканалы РФ распространили и кадры, снятые у памятника в «Городе ангелов», где Путин крестится и опускается на колени.
Этот образ настолько не стыкуется с тем, с помощью которого Путин всегда старался утверждать среди граждан РФ свой авторитет, и так странен для того момента, когда «сапог захватчика ступил на русскую землю», что его появление на федеральном телевидении выглядит практически сюрреалистическим.
Трудно заподозрить в его генерировании что-то другое, кроме меры кризисного реагирования: кажется, Путин настолько растерян в своем непонимании, как ему себя вести в условиях военных успехов Украины в Курской области, что он пытается срочно продать своим соотечественникам то, что не продавал никогда - якобы присущую ему «человечность». При этом спешка была такой, что невтерпеж оказалось повременить пару недель, чтобы приурочить этот приступ скорби аккурат на 20-ю годовщину с момента бесланского кошмара.
К Кадырову как к спасителю
Те же самые инфоканалы растиражировали в тот же день и кадры с другой поездки Путина - в Грозный к Рамзану Кадырову, и, вероятно, освещение этого визита должно было поддержать ту картину мира, которой накачивался бесланский путинский вояж: напомнить, что, мол, за трагедией в Беслане стоял «чеченский сепаратизм», а Рамзан Кадыров - это такой символ и искоренения этого «зла», и - как маркера торжества «добра» - сохранения Чечни и в целом Кавказа в лоне российской государственности.
Самое же удивительное, что если кому-то и удается скормить эту лживую картину, то сам Путин в нее уже наверняка не верит. Его прибытие в Грозный - это тоже очевидный жест отчаяния, исходящий из абсолютно невозможного расчета на то, что у кадыровцев есть хоть какая-то мотивация останавливать ВСУ на Курщине и, допустим, Белгородчине. Две недели назад очень хорошо было заметно, что эта мотивация нулевая, и можно только воображать себе, насколько тщетны были «закадровые» попытки Путина изменить этот настрой.
Вероятно, непосредственно в первые дни сентября в российских официальных СМИ юбилей бесланской трагедии уже не будет помещен на заметное место: тема отработана, что называется, авансом. Однако в западных СМИ, вне всякого сомнения, появится немало воспоминаний и аналитических материалов на этот счет, многие из которых наверняка будут сопровождаться совсем свежим фото Путина на коленях.
Путин показал себя маньяком-убийцей уже очень давно
Заслуживать внимания из этих материалов будут только те, в которых будет вербально проговорено, что на этой фотографии на могиле своих жертв притворно скорбит их подлинный убийца. Чем больше будет таких материалов в западном инфополе, тем явственней будет подтверждаться готовность Запада расширить свою ответственность за свое долговременное согласие признавать за легитимного переговорного партнера серийного убийцу.
Сейчас границы этой ответственности варьируются между 2008 и 2014 годом: кто-то спорит, должен был ли Запад отказаться от российского энергосырья и провозгласить Россию агрессором только после Крыма, или же еще раньше, сразу после Абхазии. Этот спор немного теряет в своей предметности, если отдать себе отчет в том, что прежде чем начать массово убивать людей в других странах, Владимир Путин проворачивал это в своей стране.
Именно в сентябре 2004 года этого не заметить было очень сложно, но «коллективный Запад» с этим справился, вступив на очень скользкую дорогу, которая в итоге и сделала возможным февраль 2022 года. Чем основательнее западный мир будет осознавать глубину своих давних ошибок, тем решительнее и непреклоннее ему стоило бы становиться в устранении их последствий. Условно говоря, танки Challenger в Курской области - это очень хорошо, но нужно гораздо больше.