Партия EKRE предложила новое название для улицы Смуули

«Поскольку в этом районе есть и другие названия улиц, связанные с цветами, а Синей улицы в Таллинне нет, это подходящий выбор для этого района», - объяснил Каллас свое предложение.

«Хотя Юхан Смуул в своем творчестве писал о жизни моряков, рыбаков и поморов, в его творчестве достаточно произведений, прославляющих коммунизм и сталинизм. Помимо прочего, он одобрял мартовские депортации и сам был информатором и жалобщиком, он одобрял и оправдывал бомбардировки советской армией эстонских городов, в том числе Таллинна. Таких людей не следует почитать названиями улиц в городском пространстве Таллинна», - заявил Каллас.