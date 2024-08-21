В Эстонии новое правительство. Но такое ли оно новое? Ведь основа правительства осталась прежней, изменения скорее косметические, заключающиеся в замене министров (в том числе премьер-министра), которые явно не справились со своей работой, пишет бывший премьер-министр Эстонии Март Лаар.
Март Лаар ⟩ В ближайшем будущем наша жизнь станет только хуже
К сожалению, по крайней мере для меня, ротация премьер-министров и министров финансов Партии реформ окончательно все спутала. Все они говорили о сбалансированности бюджета и «жестоких сокращениях», но на деле лишь повышали налоги и увеличивали долговое бремя Эстонии, чтобы наконец-то сбежать в теплое местечко в Европе. Но, ладно, главное, что хотя бы некоторые из нас будут счастливы. Наша задача состоит в том, чтобы понять, что мы можем сделать здесь, в Эстонии. Именно в этом свете я хотел бы немного поразмышлять о коалиционном соглашении нового старого правительства и о том, что из этого следует. Или следует называть его старым правительством в обновленной упаковке.
Обертка действительно обновилась. Это все та же привычная конфета «Белочка», но в новом прочтении дизайне. Теперь на оберточной бумаге белок стало больше, но они окрасились в красный цвет. Однако синие штрихи практически исчезли.
Шутки шутками, но как минимум внешне власть действительно несколько изменилась. По крайней мере разговоры стали более конкретными и решительными. Голоса соцдемов «против», уже прозвучавшие на неделе по поводу предложений министра финансов Юргена Лиги по расходованию средств, обнадеживают в нынешней ситуации.
Задача привести в порядок государственные финансы, по крайней мере, на словах, начала обретать более конкретное содержание. Ведутся разговоры о сокращениях и даже об отсрочке выполнения предвыборного обещания Партии реформ отменить налоговый горб, которое ранее называлось то священной коровой, то неизбежностью. В этот момент возникает вопрос, почему только на год, почему не на пять лет, ведь в бюджете на данный момент просто нет денег на этот шаг. Как опытный политик, Михал также знает, что премьер-министру нет смысла с первых дней обнадеживать людей красивой ложью. Тогда, возможно, ему удастся избежать последующего падения поддержки.
Проблема, однако, заключается в том, будет ли обновленный внешний вид сопровождаться реальными изменениями. Иными словами, последуют ли за разговорами о правильном сокращении бюджета реальные действия. Сомнения в правдоподобности обещанного усиливаются тем, что часть обещанного теперь делается в прямо противоположном направлении. Например, прекращение налогового ралли и заверения людей в том, что их не будут пугать новыми блестящими идеями по отъему денег в одночасье.
Однако в случае с налогами и акцизами (часто под видом штрафов, сборов, услуг и т. д., для которых «зеленый поворот» предоставляет бесконечные возможности) правительство было на высоте. Разница лишь в том, что теперь обо всем просто объявляют сразу, но вводят через какое-то время - словно для того, чтобы каждый год боль ощущалась по новой. Только вот, к сожалению, само правительство не поняло, что именно оно собирается делать. Путаница царит и среди партнеров по коалиции, и среди чиновников, не говоря уже об общественности.
Поэтому ситуация, похоже, весьма далека от определенности. Даже требуют пересмотреть принятое на ура коалиционное соглашение. Похоже, это также соответствует другому большому обещанию правительства: сократить бюрократическую волокиту. Чернила на коалиционном соглашении еще толком не высохли, когда из министерств поступило предложение существенно увеличить число бюрократов, получившее немедленную поддержку со стороны лидеров правящей коалиции в Рийгикогу. Так что неизвестно, правая рука в правительственной коалиции не знает, что делает левая, или она просто вообще ничего не понимает.
На самом деле, я не уверен, насколько серьезно можно воспринимать разговоры о грядущих жестких сокращениях. По крайней мере, на данный момент их не видно. В противном случае сокращения уже начались бы, хотя бы для того, чтобы немедленно положить конец череде летних дней, опросов и непонятных тендеров.
Или начать с урезания собственных зарплат, что не принесет огромного облегчения бюджету, но покажет тем, кому вот-вот грозят большие сокращения, что ситуация действительно серьезная. Что, несомненно, так и есть. Я мог бы также упомянуть и солидарность, но нынешнему правительству это слово чуждо. Как и понятие времени, которое, особенно в кризисных ситуациях, является не абстрактной, а вполне конкретной величиной.
Например, если есть необходимость сбалансировать бюджет, отсрочка фактических сокращений становится более дорогостоящей и болезненной по временному фактору, требуя в какой-то момент новых чрезвычайно болезненных сокращений. Короче говоря, чем дольше правительство откладывает непопулярное решение, тем более непопулярным оно может стать в какой-то момент.
Еще больший вопрос заключается в том, достигают ли предлагаемые решения поставленных целей? Разумные люди вообще стараются повторно не наступать на одни и те же грабли. К сожалению, новое правительство уже движется в этом направлении.
Размахивание налоговым молотком снизило конкурентоспособность Эстонии и сделало людей бедными. Потребление либо падает, либо не имеет тенденции к росту ожидаемыми темпами. Это может создать ситуацию, когда доходы государства не будут поступать в прогнозируемом объеме, а обслуживание растущей долговой нагрузки становится все дороже. И снова необходимы новые повышения и урезания, пока, наконец, мы не окажемся на дне.
Что касается безопасности Эстонии, то обещания нового правительства позаботиться об Эстонии и предоставить необходимые финансовые ресурсы, включая закупку снарядов, могут даже иметь обнадеживающий эффект. Однако мы и раньше видели болтунов, скрывавшихся за красивыми словами, которые никак не подкреплялись делом. Меня радует, что пограничники Ляэнеметса получают противотанковые средства, но вопрос о закупке снарядов Силы обороны подняли еще полтора года назад.
Какой-либо конкретики в коалиционном соглашении днем с огнем не сыщешь: нет ничего, кроме красивых обещаний в вопросе закупки снарядов.
Конечно, отрадно слышать заверения премьер-министра, что Эстония может быть уверена в своем правительстве, но лично я чувствовал бы себя гораздо увереннее, если бы приятный разговор сопровождался каким-то конкретным шагом по приобретению фатально важного для Эстонии запаса боеприпасов. Потому что даже с того момента, когда их начнут приобретать, пройдет какое-то время. Так что снаряды все еще остаются лишь строчкой в таблице Excel, и наши Силы обороны могут о них только мечтать.
Время также является очень важным фактором в обеспечении безопасности. Не принятые или принятые с опозданием решения могут обойтись особенно дорого. Именно поэтому, несмотря на красивые лозунги правительства, сейчас трудно быть уверенным в чем-либо. При нынешнем положении дел мы можем быть уверены только в одном: в том, что в ближайшем будущем жизнь для всех нас станет только хуже. В этом, действительно, можно быть уверенным.
Злые языки предположили, что Михал просто хочет занять теплое местечко в Брюсселе, как Пентус и Кая Каллас, потому что, похоже, там уважают экономических неудачников родной страны. Однако я считаю, что все не так уж плохо. И я совсем не возражаю против того, чтобы мои прогнозы на этот раз не сбылись и правительство взялось за работу.
И неизвестно, что больше навредит Эстонии - правительство, которое ходит вокруг горящего здания и говорит, что мы обязательно его когда-нибудь потушим, или рвущаяся к власти и заключившая пакт Мадисона-Кылварта (было бы интересно узнать, есть ли в нем свои секретные протоколы) компания, пытающаяся потушить пламя бензином.
Время покажет. А пока, по крайней мере, я буду держать рот на замке, чтобы правительство могло настроить свой плуг. Оппозиция в Рийгикогу все равно будет делать свою работу. К тому времени мы увидим, принесут ли «жестокие сокращения» на этот раз какие-то результаты, или же они закончатся, как всегда, возможно, в стиле правительства Каи Каллас, увеличением долгового бремени Эстонии. Однако дом вовсю горит, и это требует от правительства быстрых действий.