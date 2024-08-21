Март Лаар В ближайшем будущем наша жизнь станет только хуже

К сожалению, по крайней мере для меня, ротация премьер-министров и министров финансов Партии реформ окончательно все спутала. Все они говорили о сбалансированности бюджета и «жестоких сокращениях», но на деле лишь повышали налоги и увеличивали долговое бремя Эстонии, чтобы наконец-то сбежать в теплое местечко в Европе. Но, ладно, главное, что хотя бы некоторые из нас будут счастливы. Наша задача состоит в том, чтобы понять, что мы можем сделать здесь, в Эстонии. Именно в этом свете я хотел бы немного поразмышлять о коалиционном соглашении нового старого правительства и о том, что из этого следует. Или следует называть его старым правительством в обновленной упаковке.

Обертка действительно обновилась. Это все та же привычная конфета «Белочка», но в новом прочтении дизайне. Теперь на оберточной бумаге белок стало больше, но они окрасились в красный цвет. Однако синие штрихи практически исчезли.

Шутки шутками, но как минимум внешне власть действительно несколько изменилась. По крайней мере разговоры стали более конкретными и решительными. Голоса соцдемов «против», уже прозвучавшие на неделе по поводу предложений министра финансов Юргена Лиги по расходованию средств, обнадеживают в нынешней ситуации.