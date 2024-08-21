Харьюский уездный оправдал бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвинили в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием, поскольку в действиях могут присутствовать признаки административного правонарушения.
Суд оправдал бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского
Суд отметил, что, несмотря на оправдание, понимает, почему дело дошло до уголовного разбирательства - речь идет о государственных средствах и деньгах налогоплательщиков, и при их неправомерном использовании необходимо реагировать.
По обвинению в злоупотреблении доверием, связанному с назначением компенсаций в размере шести окладов при увольнении чиновников Йыхвиской волости, Репинский был оправдан.
Суд пришел к выводу, что не всякое создание расходов является нарушением обязательства по защите имущественных интересов пострадавшего и нанесением ущерба. Для признания вины необходимо, чтобы обвиняемый осознавал, что его действия приведут исключительно к значительным материальным убыткам для пострадавшего и ни к чему другому.
Также суд счел важным, что размер компенсации в шесть окладов для уволенных чиновников был согласован с финансовым директором и юридическим консультантом Йыхвиской волости.
Решение по аренде жилья и использованию топливной карты
Репински был также оправдан по обвинению в мошенничестве, связанному с возмещением аренды квартиры за счет бюджета Рийгикогу.
Суд признал, что оплата аренды наличными и использование арендованной квартиры могли вызвать обоснованные подозрения, была ли аренда действительно оплачена, однако этих подозрений оказалось недостаточно для вынесения обвинительного приговора. Суд не установил, что Репинский предоставлял ложные данные о фактах аренды, проживания в квартире и ее оплаты. Он указал, что определение точных условий возмещения арендных расходов депутатам Рийгикогу находится в компетенции законодателя, а не уголовного суда.
По обвинению в присвоении, связанному с восьмикратным использованием топливной карты Olerex, принадлежащей депутату Рийгикогу, суд также оправдал Репинского. С учетом скудного регулирования компенсации расходов и неясной практики применения суд признал оправданным считать первые пять заправок связанными с выполнением депутатских обязанностей.
Учитывая, что члены Рийгикогу не обязаны вести журнал поездок, связанных с их служебной деятельностью, или предоставлять другие отчеты о пройденных расстояниях, местах назначения и фактических расходах на топливо, суд считает, что существующее регулирование создает путаницу в том, какие поездки можно считать связанными с работой депутата Рийгикогу.
Это также позволяет злоупотреблять топливной картой, что можно предотвратить путем уточнения порядка возмещения расходов, связанных с работой членов Рийгикогу.
На топливной карте был прикреплен стикер с PIN-кодом
В трех случаях заправки топлива не было оспорено, что топливной картой пользовался кто-то другой, однако суду не удалось доказать вне разумных сомнений, что Репинский передал или позволил третьему лицу использовать свою топливную карту для поездок, не связанных с его работой в Рийгикогу.
Оставался не устраненным также вопрос о том, что топливная карта могла быть использована без ведома Репинского. Кроме того, суд не установил обстоятельства, при которых кошелек Репинского мог быть оставлен без присмотра, и не определил круг лиц, имевших доступ к топливной карте. Если топливная карта была использована без ведома Репинского, ему нельзя предъявить обвинение в присвоении.
По поводу заправки 26 марта 2022 года Репинский признал, что по ошибке использовал топливную карту члена Рийгикогу и возместил канцелярии Рийгикогу 98,68 евро в ходе судебного разбирательства. В связи с этим канцелярия Рийгикогу отказалась от своих претензий.
Учитывая, что на топливной карте, по словам Репинского, был прикреплен стикер с PIN-кодом, суд пришел к выводу, что карта явно отличалась от других платежных средств, в связи с чем в действиях Репинского могут присутствовать признаки административного правонарушения. Поскольку суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела о правонарушении, уголовное дело по этому пункту было прекращено, однако это не исключает возможности начала административного производства.
Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения в связи с оправданием Репинского. В связи с отказом канцелярии Рийгикогу от своих требований суд прекратил производство. Суд также уменьшил расходы на судебное разбирательство и обязал государство выплатить Репинскому 49 826,80 евро в качестве возмещения расходов на адвоката, а также 7579,86 евро в пользу представителя потерпевшей стороны Йыхвиской волости.
Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу.