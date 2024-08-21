Суд оправдал бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского

По обвинению в присвоении, связанному с восьмикратным использованием топливной карты Olerex, принадлежащей депутату Рийгикогу, суд также оправдал Репинского. С учетом скудного регулирования компенсации расходов и неясной практики применения суд признал оправданным считать первые пять заправок связанными с выполнением депутатских обязанностей.

Учитывая, что члены Рийгикогу не обязаны вести журнал поездок, связанных с их служебной деятельностью, или предоставлять другие отчеты о пройденных расстояниях, местах назначения и фактических расходах на топливо, суд считает, что существующее регулирование создает путаницу в том, какие поездки можно считать связанными с работой депутата Рийгикогу.

Это также позволяет злоупотреблять топливной картой, что можно предотвратить путем уточнения порядка возмещения расходов, связанных с работой членов Рийгикогу.

На топливной карте был прикреплен стикер с PIN-кодом

В трех случаях заправки топлива не было оспорено, что топливной картой пользовался кто-то другой, однако суду не удалось доказать вне разумных сомнений, что Репинский передал или позволил третьему лицу использовать свою топливную карту для поездок, не связанных с его работой в Рийгикогу.