Трагедия в Литве: младенец умер, пока мать спала

В пятницу около 6:00 утра жительница Литвы проснулась в своей квартире в районе Кедайняй и обнаружила, что ее ребенок лежит в кроватке без признаков жизни. Она сразу позвонила в службу спасения.

Когда спасатели прибыли на место, они уже ничем не могли помочь ребенку - девочка, родившаяся в июне, была признана мертвой. Полиция начала досудебное расследование для установления причины ее смерти.

По предварительным данным, на теле погибшего младенца не было следов насилия. Специалистам предстоит выяснить, поразил ли ребенка синдром внезапной детской смерти, умерла ли она от болезни или по другим причинам.

У 32-летней матери было обнаружено небольшое количество алкоголя в крови - 1,21 промилле. Ей также потребовалась медицинская помощь из-за шока.