Эстонские DeepTech ставят финансовые рекорды: в Европе растет спрос на решения для боевых ситуаций

Эстонские компании глубоких технологий совершили мощный рывок за шесть месяцев 2024 года. Во-первых, оборот этого бизнеса составил 160 миллионов евро, что почти на треть больше, чем за тот же период в прошлом году. Кроме того, объем привлеченных инвестиций увеличился в пять раз.