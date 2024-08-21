Эстонские DeepTech ставят финансовые рекорды: в Европе растет спрос на решения для боевых ситуаций

Эстонские компании глубоких технологий совершили мощный рывок за шесть месяцев 2024 года. Во-первых, оборот этого бизнеса составил 160 миллионов евро, что почти на треть больше, чем за тот же период в прошлом году. Кроме того, объем привлеченных инвестиций увеличился в пять раз.
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DeepTech или «глубокие технологии», - это компании (чаще стартапы), продвигающие продукты и сервисы, основанные на инновациях или научных достижениях.
Руководитель направления глубоких технологий Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что цифры первого полугодия показывают растущую значимость наукоемкого предпринимательства как в стартап-секторе Эстонии, так и в экономике страны.