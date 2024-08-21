Венгрия ужесточила правила для беженцев из Украины. Без крыши над головой могут остаться тысячи людей

Сейчас в список, составленный венгерскими властями, входят 13 регионов Украины, где идут (или шли) боевые действия: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Автономная Республика Крым с Севастополем и Киевская область с Киевом. Каждый месяц этот список будет обновляться.

Как передает корреспондент Би-би-си в Венгрии Ник Торп, в Венгрии получили убежище 31 тысяча граждан Украины, однако пока неясно, какое именно число этих людей могут лишиться государственной помощи.

Новые правила заменят систему, которая начала действовать с 2022 года, вскоре после начала российского вторжения.

Тогда Венгрия, далеко не самая крупная европейская страна, приняла сотни тысяч беженцев из Украины. При этом Будапешт предоставил украинцам право на субсидированное жилье и социальные пособия.

Теперь эти привилегии оставят только за теми, кто приехал из регионов, пострадавших от войны.

Это не означает автоматического выселения всех остальных беженцев, однако с 21 августа владельцы жилья прекращают получать субсидии от государства на размещение других категорий.

Как утверждают венгерские правозащитники, в самом уязвимом положении окажутся представители цыганских общин из Закарпатья, многие из которых по-прежнему живут во временных приютах на территории Венгрии. Теперь такие приюты могут быть закрыты.