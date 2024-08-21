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Британская газета: Таллинн – идеальный город для «темного туризма»

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Темный туризм означает посещение мест с мрачной или гротескной историей.
Темный туризм означает посещение мест с мрачной или гротескной историей. Фото: Paul Kuimet

В свежей статье британская газета Daily Express описывает Таллинн как идеальный город для «темного туризма». Что означает это выражение точнее и почему Таллинн вообще получил такое признание? 

Согласно статье Daily Express, темный туризм означает посещение мест с мрачной или гротескной историей.

Так называемые «темные туристы» - это не те путешественники, которые наслаждаются едой и капучино на соевом молоке в эстетичных ресторанах, а любители посетить места с темным прошлым - к примеру, Освенцим или Помпеи.

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