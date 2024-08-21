ОБЗОР Укрепляя позиции в Курской области, Украина испытывает трудности на Восточном фронте

Ранее на этой неделе Москва подтвердила, что украинские войска разрушили третий и последний мост через реку Сейм, который позволял Кремлю снабжать подразделения, дислоцированные на западной окраине региона между украинской границей и российской территорией, контролируемой киевскими войсками. Россия навела в регионе понтонные переправы, но они уязвимы для украинских атак – Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) сообщило позавчера, что как минимум одна из двух временных переправ исчезла со спутниковых снимков, и в этом районе было замечено задымление.