Украинские подразделения, разрушившие очередной мост в Курской области России, похоже, укрепляют там свои позиции спустя две недели после внезапного наступления, в то время как на восточном фронте ситуация на покровском направлении остается сложной.
ОБЗОР ⟩ Укрепляя позиции в Курской области, Украина испытывает трудности на Восточном фронте
Ранее на этой неделе Москва подтвердила, что украинские войска разрушили третий и последний мост через реку Сейм, который позволял Кремлю снабжать подразделения, дислоцированные на западной окраине региона между украинской границей и российской территорией, контролируемой киевскими войсками. Россия навела в регионе понтонные переправы, но они уязвимы для украинских атак – Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) сообщило позавчера, что как минимум одна из двух временных переправ исчезла со спутниковых снимков, и в этом районе было замечено задымление.
Это означает, что помимо тех примерно 1250 квадратных километров, которые сейчас находятся под контролем Украины, в их руки могут попасть еще 700 квадратных километров российской территории, сообщает The Guardian.