Бывший советник канцлера юстиции и рецидивист-педофил Яанус Конса снова избегает суда

Судья Кристиян Палутедер сообщил, что Конса, который ранее выразил желание заключить сделку с прокуратурой, не появился на слушании, и его место пребывания неизвестно. «Конса просил провести заседание в закрытом режиме и интересовался датой его публикации в Государственном вестнике. Несмотря на то, что он был уведомлен о времени слушания, на заседание он не явился, как и на предыдущее, - отметил судья. - Его работодатель сообщил, что 27 июня Конса подал заявление об увольнении, и с тех пор его никто не видел. Коллеги также пытались с ним связаться, но безуспешно», - добавил он.