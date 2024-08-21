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Идаская префектура обнаружила семерых нелегальных работников в Ида-Вирумаа

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Полиция Эстонии. Фото иллюстративное.
Полиция Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В начале этой недели сотрудники Идаской префектуры в ходе контрольных рейдов выявили нелегально работающих людей.

Как передала BNS пресс-служба префектуры, в понедельник чиновники миграционной службы Идаской префектуры проверили одно из предприятий Ида-Вируского уезда, чтобы удостовериться, что у работающих там людей имеются законные основания для пребывания и работы.

В ходе проверки выяснилось, что трудоустройство семерых иностранцев не было должным образом зарегистрировано в Департаменте полиции и пограничной охраны.

Нарушителей оштрафовали и запретили им въезд в страну.

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