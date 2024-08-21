В начале этой недели сотрудники Идаской префектуры в ходе контрольных рейдов выявили нелегально работающих людей.
Идаская префектура обнаружила семерых нелегальных работников в Ида-Вирумаа
Как передала BNS пресс-служба префектуры, в понедельник чиновники миграционной службы Идаской префектуры проверили одно из предприятий Ида-Вируского уезда, чтобы удостовериться, что у работающих там людей имеются законные основания для пребывания и работы.
В ходе проверки выяснилось, что трудоустройство семерых иностранцев не было должным образом зарегистрировано в Департаменте полиции и пограничной охраны.
Нарушителей оштрафовали и запретили им въезд в страну.