По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), пока рано комментировать изменения, одобренные на вчерашнем заседании Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), поскольку формулировка и, следовательно, фактическое содержание еще не известно.
Перевод: Анита Авакова
«Я надеюсь, что это не косметические административные изменения, а реальные шаги в направлении прекращения подчинительной связи с Московским патриархатом», - сказал Ляэнеметс.