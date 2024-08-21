Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Eero Vabamägi

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), пока рано комментировать изменения, одобренные на вчерашнем заседании Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), поскольку формулировка и, следовательно, фактическое содержание еще не известно.

Перевод: Анита Авакова

«Я надеюсь, что это не косметические административные изменения, а реальные шаги в направлении прекращения подчинительной связи с Московским патриархатом», - сказал Ляэнеметс.