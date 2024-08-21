Выбор вина к ужину для многих может казаться настоящим испытанием. Часто в таких ситуациях выбор делают, ориентируясь либо на цену, либо на привлекательный дизайн бутылки. Но разве этого достаточно, чтобы насладиться настоящим вином?
Секреты сомелье: какие вина стоит выбирать, если вы на диете?
Перевод: Каролийна Вертяева
Молодой сомелье винной компании Bottlescouts Катрин Ойа отвечает на актуальные вопросы, связанные с миром вина. Bottlescouts предлагает вина в магазинах Prisma и в интернет-магазине в рамках концепции Prisma Paar, где вина разделены на пять категорий, подходящих к различным видам пищи: свежие морепродукты, сытные морепродукты, светлое мясо, темное мясо и средиземноморские закуски.
- Всегда ли действует правило: чем дороже вино, тем оно лучше? Какие вина с наилучшим соотношением качества и цены вы рекомендуете?
- Цена вина обычно коррелирует с его качествами, и для наслаждения более дорогими винами уделяется время, выбирается компания и подходящее меню. Однако все всегда сводится к личным предпочтениям, которые крайне индивидуальны, и в компании на одно и то же вино могут быть совершенно разные впечатления и эмоции.
Выбор вин в категории Prisma Paar курировал известный топ-сомелье Ким Молийс, и вина были подобраны к различным категориям пищи, что дает любителям вина возможность выбрать вина ресторанного уровня для своего домашнего гурмэ. Например, в ценовом диапазоне 15-25 евро можно найти хорошие варианты от виноделен La Magia, Chateau Puybarbe, Willm, Pfaffl, Cantina Gentili и Broccardo.
- Для менее опытного любителя вина выбор подходящего вина к блюду или конкретной ситуации может быть сложным. Какие рекомендации вы можете дать для разных случаев?
- Для приятного вечера с подружками и сырной тарелкой: насыщенное и вкусное белое вино - Willm Alsace Pinot Gris Réserve.
Для романтического ужина с говяжьим стейком подойдет более крепкое красное вино с ягодными нотками - Rosso di Montalcino La Màgia.
Вино, дружественное к фигуре и к куриному филе: свежее белое вино с фруктовыми нотками - Chardonnay Toscana Gentili.
Приятное вино к сладким тортам: качественное десертное вино - Olim Bauda Pien Centive Moscato d'Asti.
Вина, подходящие для отдельного наслаждения: легкие и так называемые «просто пьющиеся» вина - из игристых вин Idilicum Cava Brut, из белых вин Prima Pietra Pinot Grigio Delle Venezie, из красных вин Stellenrust Simplicity Shiraz-Cabernet-Merlot.
- В последнее время широко распространилась здоровая диета и стремление к снижению веса. Если человек хочет похудеть, но все же иногда наслаждаться вином, какие вина лучше всего для этого подходят?
- Вином стоит наслаждаться в так называемый день «срыва», чтобы подсчет калорий не мешал моменту наслаждения напитком. Калорийность качественных сухих вин на 100 мл составляет около 75-85 килокалорий, а содержание углеводов - в пределах 1-4 граммов. Поэтому время от времени позволить себе бокал вина за обедом или ужином нельзя считать большим грехом. Меньше всего калорий содержится в розовых винах, за ними идут белые и затем красные вина. Следует избегать сладких вин с высоким содержанием остаточного сахара, например, десертных вин.
- Если кто-то привык пить сладкие игристые напитки, похожие на советские, то какие качественные альтернативы вы можете предложить?
- Выбор качественных альтернатив достаточно широк, и любители более сладких напитков наверняка найдут среди них подходящий вариант. Главное - уметь читать этикетку бутылки и распознавать правильные сочетания слов, которые указывают на содержание добавленного сахара.
В качестве альтернативы я рекомендую попробовать, например, Cava с более высоким содержанием добавленного сахара. В этом случае стоит искать на этикетке обозначения Cava Extra Seco, Seco, Semi Seco или Dulce. Другой альтернативой могут быть Cremant, где на этикетке следует искать указания Demi-Sec, Sec и Doux.
- Какие новые тренды появились в мире игристых вин?
- В мире игристых вин долгое время лидировали классические шампанское, Cava и Prosecco.
Тенденции показывают, что помимо классики стали цениться и альтернативы. Все больше любителей вина выбирают Cremant. Это игристые вина, произведенные во Франции по методу шампанского, но не в регионе Шампань, а в восьми других регионах: Эльзас, Бордо, Бургундия, Дьё, Юра, Лиму, Луара и Савойя.
В Италии, помимо Prosecco, внимание любителей вина привлекает также Franciacorta - премиальное игристое вино, произведенное по традиционному методу, а среди испанских премиальных игристых вин - Corpinnat.
- Какие крепкие напитки подходят для разных случаев - какие больше подходят для приготовления коктейлей, а какие для обычного употребления?
- В мире гастрономии принято разделять напитки на аперитивы, которые подаются перед едой для пробуждения аппетита, и дижестивы, которые подаются после еды и способствуют пищеварению.
Классические аперитивы - это сухие и освежающие напитки, такие как шампанское, абсент, вермут. В наше время аперитивами часто служат коктейли, например, Negroni, Aperol Spritz, Martini.
К классическим дижестивам относятся коньяк, бренди и виски, также подходят порто, биттеры и ликеры. Употреблять алкоголь в чистом виде или в коктейлях - это во многом вопрос личных предпочтений. Коктейли можно приготовить в самых разных комбинациях, и чаще всего в миксах используют джин, ром, водку и виски. Крепкие напитки, употребляемые как дижестивы, обычно пьют в чистом виде.
Обновленный алкогольный отдел в Mustamäe Prisma
В июне 2023 года Prisma провела исследование среди клиентов, чтобы выяснить их ожидания от алкогольного отдела. Выяснилось, что больше всего клиенты нуждаются в помощи при выборе вина. На основе результатов исследования был обновлен алкогольный отдел в Mustamäe Prisma, который полностью будет готов 23 августа.
Подготовка к обновлению длилась более года. Цель состояла в том, чтобы создать компактный алкогольный отдел с четким разделением, который был бы легко различим уже при входе - слабый алкоголь, мир вина и крепкий алкоголь. Для помощи клиентам были установлены крупные указатели, обозначающие страны происхождения вин, также новые витрины упрощают выбор вин по уровню сладости. Для упрощения выбора вина созданы информационные панели с популярными сортами винограда. Подобные информационные панели используются для классификации пива.
Кроме информационной поддержки, обновление включило в себя и расширение ассортимента: добавлены новые вина по более доступным ценам, а также качественные вина, удостоенные наград. Также теперь в Prisma можно купить вина с пониженным содержанием алкоголя, и несколько вин теперь размещены в холодильнике.
В пятницу, 23 августа, в обновленном алкогольном отделе пройдут различные дегустации. Присутствовать будут представители Bottlescouts, A Le Coq, Balmerk Estonia и Anora Estonia. Помимо дегустации различных напитков, дегустатор от Anora научит, как и из чего приготовить коктейль Aperol Spritz.