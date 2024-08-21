Секреты сомелье: какие вина стоит выбирать, если вы на диете?

Перевод: Каролийна Вертяева

Молодой сомелье винной компании Bottlescouts Катрин Ойа отвечает на актуальные вопросы, связанные с миром вина. Bottlescouts предлагает вина в магазинах Prisma и в интернет-магазине в рамках концепции Prisma Paar, где вина разделены на пять категорий, подходящих к различным видам пищи: свежие морепродукты, сытные морепродукты, светлое мясо, темное мясо и средиземноморские закуски.

- Всегда ли действует правило: чем дороже вино, тем оно лучше? Какие вина с наилучшим соотношением качества и цены вы рекомендуете?

- Цена вина обычно коррелирует с его качествами, и для наслаждения более дорогими винами уделяется время, выбирается компания и подходящее меню. Однако все всегда сводится к личным предпочтениям, которые крайне индивидуальны, и в компании на одно и то же вино могут быть совершенно разные впечатления и эмоции.

Выбор вин в категории Prisma Paar курировал известный топ-сомелье Ким Молийс, и вина были подобраны к различным категориям пищи, что дает любителям вина возможность выбрать вина ресторанного уровня для своего домашнего гурмэ. Например, в ценовом диапазоне 15-25 евро можно найти хорошие варианты от виноделен La Magia, Chateau Puybarbe, Willm, Pfaffl, Cantina Gentili и Broccardo.

- Для менее опытного любителя вина выбор подходящего вина к блюду или конкретной ситуации может быть сложным. Какие рекомендации вы можете дать для разных случаев?