Компания Defendest OÜ, принадлежащая председателю партии «Ээсти 200» и министру иностранных дел Маргусу Цахкна, заработала 350 000 евро на продаже доли в производителе полевых госпиталей фирме крупного бизнесмена Маргуса Линнамяэ, пишет Äripäev.
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Цакхна получил сотни тысяч евро от продажи доли в производителе полевых госпиталей
Кроме того, компания Цахкна Defendest OÜ получила прибыль в размере 50 000 евро при выручке от продаж в 70 000 евро. В общей сложности в прошлом году прибыль компании составила 400 000 евро.
На прошлой неделе dv.ee писал, что компания Цахкна не представила годовой отчет за 2023 год, несмотря на предупреждение о штрафе.