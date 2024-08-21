«Российская газета»: Курск — город с особой историей, который не сломить. По настроению он похож на Курск 1943 года, когда вершилась героическая история. Жизнь идет своим чередом, несмотря на тревожные времена. Полки магазинов ломятся от товаров, цены не подскочили. Ни очередей, ни паники. Из пекарни доносится аромат свежего печенья. Продаются цветы, работают парикмахерские, банкоматы выдают наличные. В военкоматах появились очереди — число желающих защищать Родину увеличилось в разы. Но постоянно воет воздушная тревога. Любой пролетающий объект, даже птица, заставляет вздрогнуть. Люди живут в постоянном напряжении. Война и мир сплелись в один узел. Много новых лиц: медики, военные, волонтеры, приехавшие сюда, чтобы помочь. Люди здесь какие-то другие: простые, прямые, особые.

РИА Новости: Число добровольцев, идущих на СВО, резко выросло — это ответ на попытки нас запугать. Но идет и общественная мобилизация: мы все в равной степени под ударом, хипстеры и ватники, ко всем нам относится сказанное когда-то «Ни шагу назад». Глупо пытаться делить нас на правильных и неправильных патриотов. Парень в модной футболке, пьющий смузи на веранде кафе, может быть бойцом, приехавшим с СВО в отпуск. А глянцевые издания пишут, как помочь людям в Курской области — значит и они тоже наши, они все понимают. Даже среди расчеловечившихся эмигрантов есть те, кто говорят, что радоваться гибели русских людей — мерзость. У всех разом открылись глаза. Мир демонстративно игнорирует страдания жителей Курской области, но мы справимся сами. Главная задача — не начинать охоту на ведьм, как делают иные турбопатриоты. Война постучалась в нашу дверь, и мы победим — если будем все вместе.