The Insider: Россия продолжает закупать микросхемы из США

По данным журналистов, еще в 2015 году во Франции была создана дочерняя компания «Промтеха» под названием ITGF, директором которой стал Алексей Шадрин, сын основателя «Промтеха» Валерия Шадрина. Долгое время она занималась импортом товаров в Россию. Однако в мае 2022 года «Промтех» официально отказался от акций ITGF, а в декабре того же года зарегистрировал новую дочернюю компанию в Турции под названием Enütek Makina Sanayi.

Enütek Makina Sanayi также поставляла российским «дочкам» «Промтеха» товары двойного назначения, в том числе из ФРГ. При этом отмечается, что немецкие поставщики могли не знать, что конечным получателем товаров может стать российская армия. Однако как минимум одна компания «должна была понимать», что товары через Enütek Makina Sanayi могут быть отправлены в Россию, так как до 24 февраля 2022 года она регулярно поставляла «Промтеху» то же оборудование, что в 2023-м у них заказала турецкая компания.

Как следует из результатов расследования, «Промтех» импортировал полупроводники, транзисторы, газовые пружины, сплавы металлов, ручные прессы и другие товары двойного назначения. В их числе - микросхемы от американской компании Molex, которые устанавливают в крылатые ракеты Х-101. Одна из таких ракет в начале июля попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. В результате этого удара погибли два человека, еще 50 получили ранения. Валерий Шадрин, отмечают авторы текста, до сих пор не подпал под санкции Запада.