Инфляция в ЕС ускорилась: что подорожало?

В Эстонии годовая инфляция ускорилась на 0,7 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,5 процента. Годом ранее, в июле прошлого года, инфляция в Эстонии составляла 6,2 процента, в ЕС - 6,1 процента, в еврозоне - 5,3 процента.

Среди стран-членов ЕС, по которым у Евростата есть данные, инфляция в прошлом месяце была самой медленной в Финляндии - 0,5 процента, Латвии - 0,8 процента и Дании - 1 процент. Быстрее всего инфляция росла в Румынии - 5,8 процента, Бельгии - 5,4 процента и Венгрии - 4,1 процента.

По сравнению с июнем годовая инфляция ускорилась в 14 государствах-членах, замедлилась в девяти и осталась неизменной в четырех.

Наибольший вклад в рост инфляции в еврозоне в прошлом месяце внесли услуги - 1,82 процентных пункта. За ними следуют цены на продукты питания, алкоголь и табак - 0,45 пункта и промышленные товары - 0,19 пункта. Цены на энергоносители выросли на 0,12 пункта.