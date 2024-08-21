В 19:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Пыхья-Пярнумаа поселке Пярну-Яагупи столкнулись мопед и грузовик Scania.
ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: столкнулись мопед и грузовик
По предварительным данным, грузовик Scania, которым управлял 54-летний мужчина, двигался в направлении Таллинна по шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В это время мопед, которым управлял 41-летний мужчина, выехал на встречную полосу с велосипедно-пешеходной дорожки, находившейся с левой стороны.
Водитель мопеда и пассажир, 48-летний мужчина, получили травмы, скорая помощь доставила их в больницу.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен сообщила, что водитель грузовика был трезв и имел водительские права соответствующей категории. Трезвость водителя мопеда выяснится в ходе экспертизы.