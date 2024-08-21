ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: столкнулись мопед и грузовик

По предварительным данным, грузовик Scania, которым управлял 54-летний мужчина, двигался в направлении Таллинна по шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В это время мопед, которым управлял 41-летний мужчина, выехал на встречную полосу с велосипедно-пешеходной дорожки, находившейся с левой стороны.