Полиция просит помощи в поисках 45-летнего Танеля

Перевод: Павел Соболев

21 августа в 17.00 45-летний Танель вышел из своего дома и до сих пор не вернулся домой. Родственники не общались с мужчиной с тех пор, как он ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Последний раз Танеля видели поздно вечером в деревне Уку в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа. Вероятно, мужчина передвигается пешком. Полиция искала Танеля в том районе, где его видели в последний раз, а также воспользовалась помощью служебной собаки, но пока не нашла мужчину.

Рост Танеля - около 180 сантиметров, у него крепкое телосложение. У нее светлые короткие волосы. Он может быть одет в темную одежду, но точная одежда неизвестна.

Полиция просит всех, кто видел, как Танель перемещается, или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.