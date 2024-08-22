Во втором квартале в Эстонии было обнаружено 293 поддельные банкноты евро, следует из данных Института судебной экспертизы, пишет Rus.ERR.
Число выявленных в Эстонии поддельных купюр выросло почти в пять раз
В годовом сравнении количество выявленных фальшивых купюр выросло в 4,72 раза или на 372,6%.
По информации Банка Эстонии, большинство из поддельных купюр были номиналом в 20 и 100 евро.
Во втором квартале также были выявлены 44 поддельные монеты.
«Мы призываем все предприятия, использующие наличные деньги, а также частных лиц быть бдительными по отношению ко всем банкнотам», - посоветовали в центробанке.