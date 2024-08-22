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Число выявленных в Эстонии поддельных купюр выросло почти в пять раз

Редактор: rus.postimees.ee
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Поддельные деньги.
Поддельные деньги. Фото: PPA

Во втором квартале в Эстонии было обнаружено 293 поддельные банкноты евро, следует из данных Института судебной экспертизы, пишет Rus.ERR.

В годовом сравнении количество выявленных фальшивых купюр выросло в 4,72 раза или на 372,6%.

По информации Банка Эстонии, большинство из поддельных купюр были номиналом в 20 и 100 евро.

Во втором квартале также были выявлены 44 поддельные монеты.

«Мы призываем все предприятия, использующие наличные деньги, а также частных лиц быть бдительными по отношению ко всем банкнотам», - посоветовали в центробанке.

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