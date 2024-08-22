Эстонию на Паралимпийских играх в триатлоне представит мама троих детей, пришедшая в спорт только в 37 лет

Ходят слухи, что плыть в Париже можно будет по течению, и знание этого сняло некоторую тяжесть с нашей триатлонистки. «Больше всего я боюсь в триатлоне плавания, мне всегда приходится напоминать себе, что велосипед будет ждать меня после того, как я выйду из воды. Для меня соревнования начинаются с велоспорта, а перед этим нужно вытерпеть плавание», - рассказывает дебютантка Паралимпийских игр.

«Я плыву так же быстро, как обычный любитель плавания, но те, кто находится на вершине в моем виде, все равно плавают гораздо быстрее меня. У нас разница во времени около четырех минут».

Юурсалу заявила, что ей нелегко сохранять уверенность перед самым большим соревнованием в своей жизни. «У меня тревога на душе и я довольно сильно волнуюсь, потому что боюсь старта и предстартовых ощущений. Я всегда очень боялась момента старта. Когда я иду на тренировку, я думаю, что мне нужно потренироваться, потому что мне потом предстоит сильная конкуренция, но я обычно не думаю много о соревнованиях, потому что иначе я не смогу хорошо справиться со своей тревогой», - говорит спортсменка.