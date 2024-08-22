На VII Паралимпийских играх, которые начнутся 28 августа, Эстонию будет представлять команда из пяти человек. Одним из членов нашей команды является триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу, основная миссия которой при занятиях спортом - приобщить к триатлону молодых людей с ограниченными возможностями.
Эстонию на Паралимпийских играх в триатлоне представит мама троих детей, пришедшая в спорт только в 37 лет
Перевод: Павел Соболев
Триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу, которая собирается в Париж на свои первые Паралимпийские игры, призналась, что волнуется перед большими соревнованиями. «Когда я услышала, что получила место на Паралимпийских играх в Париже, это дало мне новую мотивацию, было очень приятно тренироваться. Я к тому моменту сильно устала и выбилась из тренировок, а когда пришло это известие, это было страшно, и дошло до слез на глазах: я решила, что теперь стану еще больше напрягаться на тренировках», - рассказала Юурсалу на сайте Эстонского паралимпийского комитета.
Юурсалу квалифицировалась на парижские игры после того, как был удовлетворен запрос на дополнительное место, поданный Эстонским паралимпийским комитетом; таким способом на участие в крупных соревнованиях квалифицировались 16 триатлонистов.
44-летняя Юурсалу серьезно начала заниматься спортом и триатлоном в возрасте 37 лет, тогда же она открыла для себя возможность выступать в классе паратриатлона PTS5 с помощью Эстонского союза триатлона.
«Два года назад мы стали исследовать возможность участия в Паралимпийских играх в Париже, и оказалось, что это реально, если спортсмен может пройти олимпийскую трассу за один час и 15 минут. Это цель, которую я поставила перед собой в Париже, и ее выполнение, наверное, дало бы мне 10-е или 11-е место», - считает триатлонистка.
У готовящейся к Паралимпийским играм под руководством тренера Маргуса Тамме жительницы Пярну любимым видом в триатлоне является велогонка, а вот плавание -- трудная задача. «Велотрасса в Париже относительно заточена под технику, и мне она нравится, на ней интересно ехать, но в то же время это очень утомительно. Поэтому пока не уверена, что знаю, как сохранить энергию для бега».
Ходят слухи, что плыть в Париже можно будет по течению, и знание этого сняло некоторую тяжесть с нашей триатлонистки. «Больше всего я боюсь в триатлоне плавания, мне всегда приходится напоминать себе, что велосипед будет ждать меня после того, как я выйду из воды. Для меня соревнования начинаются с велоспорта, а перед этим нужно вытерпеть плавание», - рассказывает дебютантка Паралимпийских игр.
«Я плыву так же быстро, как обычный любитель плавания, но те, кто находится на вершине в моем виде, все равно плавают гораздо быстрее меня. У нас разница во времени около четырех минут».
Юурсалу заявила, что ей нелегко сохранять уверенность перед самым большим соревнованием в своей жизни. «У меня тревога на душе и я довольно сильно волнуюсь, потому что боюсь старта и предстартовых ощущений. Я всегда очень боялась момента старта. Когда я иду на тренировку, я думаю, что мне нужно потренироваться, потому что мне потом предстоит сильная конкуренция, но я обычно не думаю много о соревнованиях, потому что иначе я не смогу хорошо справиться со своей тревогой», - говорит спортсменка.
В Париже трое детей спортсменки помогут ей получать удовольствие от соревнований. «Изначально мы должны были поехать в Париж с тренером, но потом мой средний ребенок заявил, что тоже хочет поехать! К сегодняшнему дню решено, что все трое моих детей будут в Париже болеть за меня», - говорит Юурсалу.
Еще более важным моментом, чем паралимпийский дебют и результат, Юурсалу считает свой личный пример для привлечения к спорту и триатлону других людей с ограниченными возможностями. «Люди думают, что триатлон - исключительно сложная область, но это не так страшно, а очень круто! Я очень надеюсь, что смогу вдохновить молодых людей заняться триатлоном», - сказала Юурсалу.
Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября. Эстонию представляют пять параспортсменов: это пловцы Матс Топкин, Робин Ликсор и Сюзанна Каул, метатель диска Эгерт Йыесаар и триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу.
Каул (соревновательный класс S10) станет первым представителем Эстонии, кто выйдет на старт; она примет участие в заплыве на 50 м вольным стилем в первый день соревнований, 29 августа. Ликсор (соревновательный класс SB8) 30 августа выступит на дистанции 100 м брассом. 1 сентября Юурсалу (PTS5) примет участие в женском триатлоне. Йыэсаар (F44, в сочетании с классом F64) 5 сентября будет метать диск, Каул (S10) примет участие в заплыве на 100 м на спине 6 сентября, а Топкин (S4) стартует на дистанции 50 м на спине 7 сентября.