Профессиональное образование для взрослых хотят сделать частично платным

Образование также станет платным для тех, кто прошел профессиональное обучение того же уровня менее пяти лет назад, и для тех, кто окончил университет менее десяти лет назад.

В прошлом учебном году более 90% учащихся профессиональных учебных заведений были старше 19 лет и более 60% – старше 25 лет. Четверть учащихся при этом уже имела высшее образование.

Руководитель отдела политики в области профессионального образования и навыков Министерства образования и науки Трийн Лаази-Ыйге сообщила ERR, что постановление будет распространяться не на всех взрослых учащихся.