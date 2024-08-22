Чт, 22.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Профессиональное образование для взрослых хотят сделать частично платным

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования хочет сделать профессиональное образование для взрослых частично платным с 2025 учебного года, пишет Rus.ERR.

Образование также станет платным для тех, кто прошел профессиональное обучение того же уровня менее пяти лет назад, и для тех, кто окончил университет менее десяти лет назад.

В прошлом учебном году более 90% учащихся профессиональных учебных заведений были старше 19 лет и более 60% – старше 25 лет. Четверть учащихся при этом уже имела высшее образование.

Руководитель отдела политики в области профессионального образования и навыков Министерства образования и науки Трийн Лаази-Ыйге сообщила ERR, что постановление будет распространяться не на всех взрослых учащихся.

Ключевые слова

Наверх