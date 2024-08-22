В Эстонии преуспевает завод по производству пуль, глава которого считает свою работу местом для творчества

Роскошные часы, специальные зажигалки, уникальные чехлы для телефонов... Вильо Марранди, человек из Центральной Эстонии, который сначала привлек внимание отдельных покупателей, а затем и широкой публики своими высокоточными гравировальными работами, сделал большой шаг вперед в своей профессии как мастер, и сейчас возглавляет завод по производству пуль.