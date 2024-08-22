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В Эстонии преуспевает завод по производству пуль, глава которого считает свою работу местом для творчества

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Ханно Уронен и Вильо Марранди.
Ханно Уронен и Вильо Марранди. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja /Scanpix Baltics

Роскошные часы, специальные зажигалки, уникальные чехлы для телефонов... Вильо Марранди, человек из Центральной Эстонии, который сначала привлек внимание отдельных покупателей, а затем и широкой публики своими высокоточными гравировальными работами, сделал большой шаг вперед в своей профессии как мастер, и сейчас возглавляет завод по производству пуль.

Перевод: Павел Соболев

Да, вы правильно прочитали, в нашей маленькой Эстонии, в Ярвамаа, в волости Тюри, в самой что ни на есть сельской местности есть завод по производству пуль.

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