За сухими цифрами - наша жизнь: статистика Земельного департамента

В июле 2024 года на рынке недвижимости была совершена 3281 сделка купли-продажи, что на два процента больше, чем в прошлом году. Общая стоимость сделок составила 365 миллионов евро, что на пять процентов больше, чем в предыдущем месяце, но в то же время на пять процентов меньше, чем в июле прошлого года.

С объектами квартирной собственности, использующимися как жилье, заключены 1 703 сделки, с застроенными земельными участками – 678 сделок, с незастроенными – 698 сделок. В процентном отношении это означает увеличение количества сделок с квартирами и частными домами по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на два и девять процентов соответственно, а также снижение количества сделок с незастроенными земельными участками на три процента.

В Таллинне заключено 694 сделки с квартирами, что на 20 процентов больше, чем в июне, и примерно на восемь процентов больше, чем в прошлом году. Число сделок с новыми квартирами в Таллинне по сравнению с прошлым месяцем выросло на семь процентов. Количество сделок с квартирами на вторичном рынке выросло на 22 процента как за месяц, так и за год.

На рынке квартир в Пярну в июле было совершено 58 сделок с квартирами - пять сделок первичной продажи и 53 сделки на вторичном рынке, что на 29 процентов больше, чем в прошлом году. В июле в Тарту было продано 165 квартир, из них 151 на вторичном рынке и 14 на первичном, что на 34 процента больше, чем месяцем ранее, и на восемь процентов больше, чем в прошлом году.

В июле квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2979 евро, то есть цена квадратного метра за год снизилась на три процента. В том числе квадратный метр новой квартиры в столице стоил в июле в среднем 4237 евро, а квадратный метр квартиры на вторичном рынке - 2817 евро.

В Тарту средняя цена квадратного метра квартиры составила 2488 евро, что на два процента ниже по сравнению с июлем прошлого года. Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну в июле составила 1931 евро, то есть за год цена снизилась на три процента.