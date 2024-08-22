Могут и не дать! Получение кредита зависит от фотографий недвижимости

«Для банка важно, чтобы фотографии недвижимости соответствовали информации в рекламе. Время от времени специалисты банка находят на фотографиях некоторые детали и нюансы, которые вызывают вопросы или даже приводят к отказу в кредитовании», - сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Он вспомнил недавнюю ситуацию, когда на рынке появилась однокомнатная квартира, которую клиент хотел купить. Специалисты банка заметили на фотографиях лестницу, а позже, при разговоре с собственником, выяснилось, что эта лестница была общей для всех жильцов дома для доступа на чердак. После получения этой информации покупатель потерял интерес к объекту, да и квартира не подходила для оформления кредита.

Ребане советует покупателям жилья внимательно изучать фотографии. Он объяснил, что часто с помощью фотографий пытаются манипулировать потенциальными покупателями.

Абсолютно правильный ход продавца недвижимости: на фото нанесены размеры земельного участка. Фото иллюстративное. Фото: KV.EE

Например, фото моря сделано с дрона таким образом, чтобы создалось впечатление, что море находится в двух шагах, да и заголовок объявления красноречив: «дом у моря». Открыв карту, можно обнаружить, что море находится в нескольких километрах от дома.