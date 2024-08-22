Для цены и скорости процесса продажи фотографии недвижимости имеют большое значение. Также фотографии играют важную роль при получении кредита на покупку жилья, и случалось, что людям отказывали в финансировании на основании фотографий.
Могут и не дать! ⟩ Получение кредита зависит от фотографий недвижимости
«Для банка важно, чтобы фотографии недвижимости соответствовали информации в рекламе. Время от времени специалисты банка находят на фотографиях некоторые детали и нюансы, которые вызывают вопросы или даже приводят к отказу в кредитовании», - сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.
Он вспомнил недавнюю ситуацию, когда на рынке появилась однокомнатная квартира, которую клиент хотел купить. Специалисты банка заметили на фотографиях лестницу, а позже, при разговоре с собственником, выяснилось, что эта лестница была общей для всех жильцов дома для доступа на чердак. После получения этой информации покупатель потерял интерес к объекту, да и квартира не подходила для оформления кредита.
Ребане советует покупателям жилья внимательно изучать фотографии. Он объяснил, что часто с помощью фотографий пытаются манипулировать потенциальными покупателями.
Например, фото моря сделано с дрона таким образом, чтобы создалось впечатление, что море находится в двух шагах, да и заголовок объявления красноречив: «дом у моря». Открыв карту, можно обнаружить, что море находится в нескольких километрах от дома.
«Фотографии очень важны для того, чтобы вызвать первоначальный интерес, но они должны соответствовать реальности. Я сам всегда прибегал к услугам профессионального фотографа, и затраты себя оправдывают: заинтересованных людей становится больше, а это, в свою очередь, дает больше шансов удержаться в рамках первоначальной цены. Разница особенно заметна при съемке небольших квартир, поскольку их фотографируют с помощью широкоугольного объектива, который придает помещению более просторный вид», - объясняет Ребане.
Ребане пояснил, что, хотя всегда стоит делать красивые и качественные фотографии, важно оставаться честным. «В любом случае, манипуляции не приведут вас к успеху. Если квартира неказистая или имеет очевидные недостатки, хорошая фотография не изменит этого. Когда вы приедете на место, то будете разочарованы, сравнив действительность с хорошим первым впечатлением, оставленным фотографиями, и сделка не состоится. В итоге время сторон будет потрачено впустую», - говорит Ребане.
По словам фотографа недвижимости Лийз Рейман, в дополнение к качественным фотографиям очень важна подготовка жилья к фотосессии. «В этом, пожалуй, 50 процентов успеха. Для получения хороших фотографий необходимо привести дом в порядок, убрать все личные вещи, включая фотографии, зубные щетки, полотенца, привести в порядок кровати и кухонный стол», - советует она.
Рейман добавила, что цветы и украшения, безусловно, добавят выразительности, так как совершенно пустой дом становится безжизненным. По ее словам, фотографии должны быть наполнены светом и показывать всю комнату, а не только угол или предмет мебели.
Фотограф недвижимости считает: чтобы выставленное на продажу жилье выглядело свежо, не обязательно делать ремонт. «Иногда для придания свежего вида достаточно навести порядок и провести фотосессию, уделив внимание цветам, декору, диванным подушкам», - говорит она.
Рейман добавила, что после того как фотографии сделаны, может остаться открытым вопрос, какую фотографию при размещении объявления использовать в качестве главной. Рейман рекомендует вид гостиной, потому что именно там мы проводим большую часть дня.