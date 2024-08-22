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РАЙНЕР САКС ВВС России активно бомбят утраченные территории в Курской области

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Oliver Kaur
  • Путин посетил Чечню
  • Ночью украинские беспилотники атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области
  • Есть сообщения о вторжении украинских сил в Белгородскую и Брянскую области

После посещения Азербайджана президент России совершил турне по российскому Северному Кавказу. Такая повестка размывает характер визита в Азербайджан и оставляет у внутренней российской аудитории впечатление, что визит в Баку является лишь частью путинского турне по российскому Северному Кавказу, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

После этого никто в России не вспоминает, что российский президент поехал в Баку по личной инициативе. Запомнились эпизоды посещения Беслана и Чечни. Весь тур должен убедить российских граждан и международные СМИ, что в России все хорошо и происходящее в Курске не заслуживает внимания.

Российский президент не посещал Чечню последние 10 лет. Главный посыл нынешнего визита заключался в том, что президент России изображает удовлетворение вкладом кадыровских боевиков. Поскольку чеченские подразделения не отличились боевыми достижениями в рядах российской армии, существует очевидная опасность того, что такая ситуация может радикально снизить престиж чеченского лидера. Визит президента России в Чечню был отображен в украинских СМИ с использованием снимком чеченцев, воюющих в составе украинских сил, которые позировали на ступенях мэрии Суджи в Курской области.

Уничтоженные самолеты

В Генштабе Украины сообщили, что целью одного из авиаударов вчера вечером в Ростовской области (на юге России) была система ПВО С-300.

Военная разведка Украины через анонимный источник сообщила, что в результате атаки беспилотника 16 августа под Нижним Новгородом были приведены в негодность три военных самолета - повреждены истребитель МиГ-31 и два транспортных самолета Ил-76 , также известно, что урон понесли и еще пять истребителей МиГ-31. Если информация правдива, это будет одна из самых успешных атак на Украину за всю войну.

Косвенно о близости информации к правде можно судить и по тому, что после этой атаки истребители МиГ-31 больше не совершали полетов в Украину. Это единственная платформа ВВС России, способная нести ракеты «Кинжал». Ранее эта атака не упоминалась в СМИ, возможно, российские каналы информации также ее замяли.

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о том, что украинские беспилотники уже четвертый день атакуют военные объекты российской армии на Кольском полуострове в Арктике. О попаданиях не упоминается, но эта информация объясняет, почему российские стратегические бомбардировщики несколько дней назад взлетели с аэродрома Оленья в этом районе и последовали в южном направлении.

По словам главы военной разведки Украины, украинские беспилотники вчера атаковали две разные цели среди объектов ВВС России - подмосковное Астафьево и аэродром Миллерово под Ростовом. Кроме того, глава военной разведки Украины сообщил, что целью вчерашней атаки в Подольском районе стал российский радиолокационный центр.

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области (450 км от границы с Украиной). Был поражен склад боеприпасов, и взрывы продолжались четыре часа после нападения. Предполагается, что пострадал также склад авиационного топлива. Местные власти ночью заявили, что ПВО уничтожила все беспилотники, и сейчас идет подготовка к эвакуации местного населения. Пожар также произошел в той части аэродрома, где стоят истребители Су-34.

Продолжение наступления в Курской области

Украинская армия продолжает бороться за расширение оккупированных территорий Курской области на запад, север и восток. По данным украинской армии, российские ВВС начали массированные бомбардировки утраченной территории планирующими бомбами.

Вчера российские социальные сети также сообщили о вторжении украинских войск в районы Белгородской и Брянской областей (обе являются соседними с Курской областью и граничат с Украиной). Хотя временами ходили разговоры о начале крупной военной операции, можно предположить, что речь идет лишь о деятельности диверсионных групп. Нападение в Брянской области произошло сравнительно недалеко от белорусской границы, поэтому оно также могло иметь определенную цель - повлиять лично на белорусского лидера.

Российская армия начала новую атаку с использованием иранских беспилотников. На этот раз атаке подверглась преимущественно северная часть Украины. Более подробная информация о случившемся пока не опубликована.

Число наступлений российской армии на фронтах вчера несколько снизилось. Несмотря на частые атаки Украины на российские военные аэродромы, активность ВВС РФ не потеряла активности по сравнению с июнем и июлем.

Положение на поле боя

На Харьковском направлении российская армия не смогла организовать крупные удары, продолжаются позиционные бои.

В направлении Купянска количество российских атак вчера еще ощутимее возросло, но результатов добиться не удалось. Активные удары велись и в направлении Лимана, но фронт остается на прежнем месте. На направлении Северска бои за позиции идут менее активно.

В Бахмутском районе российская армия осуществляет отдельные атаки в районе населенного пункта Часов Яр, но на данный момент серьезных проблем для обороны Украины нет. На Торецком направлении вчера интенсивность атак существенно снизилась, изменений в ситуации нет.

В направлении Покровска велась очень активная наступательная деятельность, а также со вчерашнего дня имеются сообщения о небольшом продвижении русских частей в некоторых точках. Большинство атак осуществляется небольшими группами пехоты. ВВС противника создают проблемы украинским силам, а активность артиллерии нападающих в этом регионе гораздо активнее, чем где-либо еще. К западу и юго-западу от Донецка атаки российских подразделений вчера были немного активнее обычного, однако дислокация войск осталась прежней.

На Южном фронте российские части бездействовали.

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