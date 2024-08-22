После этого никто в России не вспоминает, что российский президент поехал в Баку по личной инициативе. Запомнились эпизоды посещения Беслана и Чечни. Весь тур должен убедить российских граждан и международные СМИ, что в России все хорошо и происходящее в Курске не заслуживает внимания.

Российский президент не посещал Чечню последние 10 лет. Главный посыл нынешнего визита заключался в том, что президент России изображает удовлетворение вкладом кадыровских боевиков. Поскольку чеченские подразделения не отличились боевыми достижениями в рядах российской армии, существует очевидная опасность того, что такая ситуация может радикально снизить престиж чеченского лидера. Визит президента России в Чечню был отображен в украинских СМИ с использованием снимком чеченцев, воюющих в составе украинских сил, которые позировали на ступенях мэрии Суджи в Курской области.

Уничтоженные самолеты

В Генштабе Украины сообщили, что целью одного из авиаударов вчера вечером в Ростовской области (на юге России) была система ПВО С-300.

Военная разведка Украины через анонимный источник сообщила, что в результате атаки беспилотника 16 августа под Нижним Новгородом были приведены в негодность три военных самолета - повреждены истребитель МиГ-31 и два транспортных самолета Ил-76 , также известно, что урон понесли и еще пять истребителей МиГ-31. Если информация правдива, это будет одна из самых успешных атак на Украину за всю войну.