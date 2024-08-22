РАЙНЕР САКС ВВС России активно бомбят утраченные территории в Курской области

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о том, что украинские беспилотники уже четвертый день атакуют военные объекты российской армии на Кольском полуострове в Арктике. О попаданиях не упоминается, но эта информация объясняет, почему российские стратегические бомбардировщики несколько дней назад взлетели с аэродрома Оленья в этом районе и последовали в южном направлении.
По словам главы военной разведки Украины, украинские беспилотники вчера атаковали две разные цели среди объектов ВВС России - подмосковное Астафьево и аэродром Миллерово под Ростовом. Кроме того, глава военной разведки Украины сообщил, что целью вчерашней атаки в Подольском районе стал российский радиолокационный центр.
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области (450 км от границы с Украиной). Был поражен склад боеприпасов, и взрывы продолжались четыре часа после нападения. Предполагается, что пострадал также склад авиационного топлива. Местные власти ночью заявили, что ПВО уничтожила все беспилотники, и сейчас идет подготовка к эвакуации местного населения. Пожар также произошел в той части аэродрома, где стоят истребители Су-34.
Продолжение наступления в Курской области
Украинская армия продолжает бороться за расширение оккупированных территорий Курской области на запад, север и восток. По данным украинской армии, российские ВВС начали массированные бомбардировки утраченной территории планирующими бомбами.
Вчера российские социальные сети также сообщили о вторжении украинских войск в районы Белгородской и Брянской областей (обе являются соседними с Курской областью и граничат с Украиной). Хотя временами ходили разговоры о начале крупной военной операции, можно предположить, что речь идет лишь о деятельности диверсионных групп. Нападение в Брянской области произошло сравнительно недалеко от белорусской границы, поэтому оно также могло иметь определенную цель - повлиять лично на белорусского лидера.