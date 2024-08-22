Центристы сегодня объявят о вступлении в их партию Яака Мадисона

Мадисон - депутат Европарламента, бывший член EKRE.

Также предполагается, что Кылварт расскажет о дальнейших политических шагах партии.

С сегодняшнего дня Мадисон, по данным Коммерческого регистра, является членом Центристской партии.

Яак Мадисон является депутатом Европейского парламента с 2019 года. В прошлом он был депутатом Рийгикогу (2015-2019).

По результатам парламентских выборов 2015 года он был избран депутатом Рийгикогу по списку EKRE от Ярвамаа и Вильяндимаа. Он стал самым молодым депутатом Рийгикогу XIII созыва. После избрания стали широко известны его более ранние оправдательные высказывания о нацизме.

По результатам парламентских выборов 2019 года он стал депутатом Рийгикогу XIV созыва.

По результатам евровыборов 2019 года он был избран депутатом Европейского парламента и отказался от мандата депутата Рийгикогу.

В 2023 году он был избран депутатом Рийгикогу XV созыва, но отказался от мандата, чтобы остаться депутатом Европейского парламента.

На очередных выборах в Европарламент в 2024 году Мадисон набрал 32 868 голосов и получил мандат на депутатство, при этом позднее, в июне 2024 года, он вышел из EKRE, в которой состоял с 2013 года.