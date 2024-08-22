Сегодня председатель Центристской партии Михаил Кылварт объявил о вступлении в ряды партии бывшего члена EKRE, депутата Европарламента Яака Мадисона.
Фото ⟩ Национал-консерватор и евродепутат Мадисон вступил в Центристскую партию. Кылварт: он придаст новую силу (7)
С сегодняшнего дня Мадисон, по данным Коммерческого регистра, является членом Центристской партии. Будучи, по своим собственным словам, убежденным национал-консерватором, Мадисон поддерживает жесткую политику по защите эстонского языка и культуры, а также выступал за лишение граждан России и неграждан права голоса на местных выборах. Он активно поддерживает Украину и осуждает агрессию России.
Михаил Кылварт подчеркнул, что вступление Яака Мадисона придаст партии новую силу и энергию, что поможет реализовать цели Центристской партии как в Эстонии, так и на европейском уровне.
«Яак Мадисон - политик, который твердо стоит за национальные ценности и стремится защищать интересы Эстонии в Европе. Я убежден, что слишком мягкий подход правительства во главе с Партией реформ к директивам Брюсселя иногда вредил Эстонии. Вместе с Яаком Мадисоном мы сможем еще эффективнее, чем раньше, отстаивать интересы Эстонии и формировать реалистичную политику, учитывающую наши национальные особенности и потребности», - сказал Кылварт.
Мадисон выразил удовлетворение сотрудничеством. «Для меня большая честь присоединиться к Центристской партии, у которой есть четкое видение защиты суверенитета Эстонии в Европейском союзе и твердый план по спасению экономики Эстонии, - сказал член Европарламента. - Я хотел бы заверить избирателей Центристской партии и моих избирателей, что вместе мы готовы еще сильнее отстаивать интересы эстонского народа и государства. Вместе мы сможем лучше защитить народ Эстонии и стать эффективным противовесом чрезмерной бюрократии и неоправданным правилам, которые тормозят развитие нашей экономики».
Кылварт сказал, что на фоне глобальной нестабильности и геополитических вызовов особенно важно, чтобы голос Эстонии был услышан ясно и убедительно.
На уровне Европарламента Центристская партия в настоящее время является членом АЛДЕ (Альянса либералов и демократов), который, в свою очередь, принадлежит к фракции Renew Europe. Там работает депутат Европарламента Яна Тоом. Яак Мадисон, недавний член EKRE и новоиспеченный центрист, принадлежит к фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты).
По словам Кылварта, заседавшее сегодня утром правление Центристской партии предложило совету рассмотреть вопрос о фракционной принадлежности в Европейском парламенте, выбрав фракцию, которая лучше всего отражает центристское мировоззрение партии и национальные интересы Эстонии.
Кылварт добавил, что Центристская партия твердо выступает за то, что, хотя экологические проблемы важны, зеленая революция не должна препятствовать развитию европейской и эстонской экономики. «Мы обеспокоены тем, что чрезмерно регулируемая экономическая политика Европы углубляет разрыв с США и странами Азии.
Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию еще более убедительно и твердо выводит голос Центристской партии на передний план в Европейском парламенте. Я уверен, что Яна Тоом и Яак Мадисон образуют сильную и эффективную команду», - сказал Кылварт.
Яак Мадисон является депутатом Европейского парламента с 2019 года. В прошлом он был депутатом Рийгикогу (2015-2019).
По результатам парламентских выборов 2015 года он был избран депутатом Рийгикогу по списку EKRE от Ярвамаа и Вильяндимаа. Он стал самым молодым депутатом Рийгикогу XIII созыва. После избрания стали широко известны его более ранние оправдательные высказывания о нацизме.
На очередных выборах в Европарламент в 2024 году Мадисон набрал 32 868 голосов и получил мандат на депутатство, при этом позднее, в июне 2024 года, он вышел из EKRE, в которой состоял с 2013 года.