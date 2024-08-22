Кылварт сказал, что на фоне глобальной нестабильности и геополитических вызовов особенно важно, чтобы голос Эстонии был услышан ясно и убедительно.

На уровне Европарламента Центристская партия в настоящее время является членом АЛДЕ (Альянса либералов и демократов), который, в свою очередь, принадлежит к фракции Renew Europe. Там работает депутат Европарламента Яна Тоом. Яак Мадисон, недавний член EKRE и новоиспеченный центрист, принадлежит к фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты). По словам Кылварта, заседавшее сегодня утром правление Центристской партии предложило совету рассмотреть вопрос о фракционной принадлежности в Европейском парламенте, выбрав фракцию, которая лучше всего отражает центристское мировоззрение партии и национальные интересы Эстонии.

Кылварт добавил, что Центристская партия твердо выступает за то, что, хотя экологические проблемы важны, зеленая революция не должна препятствовать развитию европейской и эстонской экономики. «Мы обеспокоены тем, что чрезмерно регулируемая экономическая политика Европы углубляет разрыв с США и странами Азии. Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию еще более убедительно и твердо выводит голос Центристской партии на передний план в Европейском парламенте. Я уверен, что Яна Тоом и Яак Мадисон образуют сильную и эффективную команду», - сказал Кылварт.

Яак Мадисон является депутатом Европейского парламента с 2019 года. В прошлом он был депутатом Рийгикогу (2015-2019).

По результатам парламентских выборов 2015 года он был избран депутатом Рийгикогу по списку EKRE от Ярвамаа и Вильяндимаа. Он стал самым молодым депутатом Рийгикогу XIII созыва. После избрания стали широко известны его более ранние оправдательные высказывания о нацизме.

На очередных выборах в Европарламент в 2024 году Мадисон набрал 32 868 голосов и получил мандат на депутатство, при этом позднее, в июне 2024 года, он вышел из EKRE, в которой состоял с 2013 года.