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Согласно опросу, четверть молодых эстонцев не планируют в будущем покупать автомобиль

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Общественный транспорт Таллинна. Фото иллюстративное.
Общественный транспорт Таллинна. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Опрос, проведенный банком SEB, показал, что четверть жителей Эстонии в возрасте 18-29 лет не имеют личного транспорта и не планируют приобретать его в будущем - основными причинами молодые люди назвали отсутствие водительских прав и предпочтение пеших прогулок, езды на велосипеде или общественного транспорта.

Опрос, проведенный SEB среди молодых людей в возрасте 18-29 лет, показал, что если 39% из них используют автомобиль в качестве ежедневного средства передвижения, то 33% предпочитают пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места назначения. Больше других общественный транспорт предпочитают жители Таллинна, Харьюмаа и Ярвамаа.

Молодые люди чаще пользуются общественным транспортом: почти половина 18-19-летних и 40% 20-25-летних используют общественный транспорт в качестве основного средства передвижения.

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