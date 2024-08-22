Согласно опросу, четверть молодых эстонцев не планируют в будущем покупать автомобиль

Опрос, проведенный SEB среди молодых людей в возрасте 18-29 лет, показал, что если 39% из них используют автомобиль в качестве ежедневного средства передвижения, то 33% предпочитают пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места назначения. Больше других общественный транспорт предпочитают жители Таллинна, Харьюмаа и Ярвамаа.