Ханнес Пармо, офицер связи второй пехотной бригады, сообщил Postimees, что на военной базе Таара в Выру вспыхнула эпидемия гастроэнтерита, или желудочного гриппа.
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На эстонской военной базе распространяется желудочный грипп, около 70 солдат заболели (1)
По словам Пармо, на данный момент заболели 69 призывников, и в ближайшие дни это число, скорее всего, возрастет. На данный момент неясно, входят ли в число заболевших и действующие солдаты.
«Симптомы заболевания - это, в основном, лихорадка, тошнота, рвота и диарея. Медики в медицинском центре военной базы работают над идентификацией возбудителя болезни. Выявление источника вспышки будет проводиться в тесном сотрудничестве с департаментом здравоохранения», - пояснил Пармо.