Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, считает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он опубликовал книгу о том, как российские спецслужбы следили за деятельностью крупнейшего банка скандинавской страны, пишет Äripäev.
Журналист, расследующий отмывание денег в Swedbank: в войне Путина виноваты банки
Действие книги начинается в 2005 году, когда Петер, топ-менеджер шведской штаб-квартиры Swedbank, знакомится с проституткой Еленой в московском отеле «Метрополь», что делает его уязвимым для российских спецслужб.
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В 2019 году шведские телеканалы сообщили о том, что через эстонский филиал Swedbank были проведены подозрительные транзакции на миллиарды долларов, в основном связанные с Россией. Всего через месяц после появления этих новостей правление Swedbank уволило генерального директора Биргитт Боннесен после рейда шведской полиции в штаб-квартиру банка.
Прокуратура Эстонии выясняла, не проводились ли некоторые из незаконных операций в Эстонии, но на основании имеющейся информации следствие не выявило состава преступления. Дальнейшее расследование не удалось провести, поскольку Россия не раскрывает информацию, необходимую для расследования. По данным прокуратуры, Swedbank сотрудничал с ней в ходе расследования, поэтому обыск в эстонском офисе не проводился.