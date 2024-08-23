«Машина ведь застрахована, так почему они требуют такой большой штраф?»: водитель каршеринга, попавший в аварию, решил побороться за свои права

В конце марта этого года клиент арендовал в предлагающей услуги каршеринга компании Bolt Drive машину, но по неудачному стечению обстоятельств он совершил аварию: неожиданно на дорогу выбежала лиса. Водитель осмотрел машину, но каких-либо царапин и вмятин он не обнаружил. По его оценке, в резульатте столкновения с животным повредился один из парковочных датчиков - одна из заглушек отсутствовала. Клиент сделал фотографии и сообщил о произошедшем в компанию Bolt.