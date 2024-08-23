Клиент арендовал машину Bolt Drive и совершил на ней аварию. Он известил компанию о произошедшем, надеясь, что размер собственной ответственности не превысит 200 евро. Когда он получил письмо, в котором с него потребовали гораздо большую сумму, он решил обратиться за помощью в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
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«Машина застрахована, так почему они требуют такой большой штраф?»: водитель каршеринга, попавший в аварию, решил побороться за свои права (1)
В конце марта этого года клиент арендовал в предлагающей услуги каршеринга компании Bolt Drive машину, но по неудачному стечению обстоятельств он совершил аварию: неожиданно на дорогу выбежала лиса. Водитель осмотрел машину, но каких-либо царапин и вмятин он не обнаружил. По его оценке, в результате столкновения с животным повредился один из парковочных датчиков - одна из заглушек отсутствовала. Клиент сделал фотографии и сообщил о произошедшем в компанию Bolt.