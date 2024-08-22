Председатель Центристской партии Михаил Кылварт не одобрил выступление нарвского центриста Михаила Паншина, который назвал лесных братьев бандитами. Депутат Европарламента Яак Мадисон, вступивший сегодня в Центристскую партию, все-таки видит в этом большую проблему, поскольку речь идет о человеке, который живет в информационном поле российских СМИ.
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Кылварт: лесные братья сражались за свободу, слова нарвского центриста – не позиция партии
Перевод: Павел Соболев
Недавно Сергей Пчелкин (Центристская партия), к настоящему моменту уже бывший директор школы по интересам Тондираба и детского сада Куристику, опубликовал в социальных сетях пост, в котором лесные братья, сражавшиеся за свободу Эстонии и Литвы, среди прочего определялись как террористы, также там было высказывание, что депортации были необходимы для искоренения подполья. Он был уволен за злоупотребление доверием и нарушение этики в связи с его высказываниями.