Кылварт: лесные братья сражались за свободу, слова нарвского центриста – не позиция партии

Недавно Сергей Пчелкин (Центристская партия), к настоящему моменту уже бывший директор школы по интересам Тондираба и детского сада Куристику, опубликовал в социальных сетях пост, в котором лесные братья, сражавшиеся за свободу Эстонии и Литвы, среди прочего определялись как террористы, также там было высказывание, что депортации были необходимы для искоренения подполья. Он был уволен за злоупотребление доверием и нарушение этики в связи с его высказываниями.