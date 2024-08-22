Таллинн представит на суд горожан проект реконструкции еще одной улицы

Презентация основного проекта улицы Ристику состоится онлайн в четверг, 29 августа, в 17:30, приглашаются все желающие.

«Будет представлен проект реконструкции улиц Ристику, Хярьяпеа и Ристику-пыйк. Цель проекта – создать ориентированную на людей улицу, безопасно и самостоятельно передвигаться по которой смогут как восьмилетние, так и 80-летние, - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - В ходе реконструкции будут проложены новые тротуары, велодорожки и дороги, обновлено уличное освещение и подземные трубы, посажены деревья и кустарники».

Фото: Управа города Таллинна.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, улицы Ристику, Хярьяпеа и Ристику-пыйк станут современным городским пространством. «В новом решении учтена уникальная среда Пельгулинна, благодаря этому повысится безопасность городского пространства. Например, на парковке перед Ристикуской основной школой появится небольшая площадка, или место встречи, где можно будет ждать друзей или собираться перед экскурсией», - сказала Таммур.

Фото: Управа города Таллинна.

Проект охватывает улицу Ристику (от Палдиского шоссе до улицы Копли) и улицу Хярьяпеа (от улицы Сыле до улицы Хейна), а также Ристику-пыйк.

С материалами эскизного проекта улицы Ристику можно ознакомиться на сайте tallinn.ee/ristikutneskiis, где приведено описание проекта и пояснения к нему вместе с генеральными планами, организацией дорожного движения и видеозаписями презентаций. Эскизный проект был представлен 30 мая 2023 года в Ристикуской основной школе, проект озеленения – 29 февраля 2024 года.

Презентация основного проекта улицы Ристику состоится 29 августа в 17:30 в Microsoft Teams (ссылка: https://shorturl.at/kV1MP). Все желающие могут участвовать в онлайн-встрече и получить подробный обзор целей проекта и запланированных решений. Запись встречи позже можно будет посмотреть ЗДЕСЬ.