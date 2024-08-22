Глава автосалона: менять машину нужно по необходимости, а не из-за налога на автомобиль

В конце прошлой недели президент Алар Карис утвердил закон о налоге на транспортные средства. С момента его подготовки в СМИ и на автомобильном рынке появились предположения, что закон приведет к буму покупок автомобилей во второй половине 2024 года, поскольку потребители начнут массово менять машины до введения налога. Как представитель автомобильного сектора, я считаю, что причин для панических покупок нет. Почему?

Потребителям, у которых есть автомобиль в хорошем состоянии и которые еще не задумывались о его обмене, не стоит этого делать, поскольку, учитывая условия налога, выгода от обмена автомобиля на новый будет небольшой или ее не будет вообще.

До сих пор эстонские потребители предпочитали менять автомобили довольно часто, раз в несколько лет, поэтому желание сменить автомобиль в страхе перед налогом, чтобы сэкономить на регистрационном сборе, вполне понятно. Однако в свете введения налога на автомобиль стоит пересмотреть свои привычки и серьезно задуматься о том, имеет ли новый автомобиль большего экономического смысла, чем старый.