Вступающий в силу в следующем году налог на автомобили не должен стать причиной для поспешной смены машины. Причина должна быть более серьезной, например, состояние автомобиля или потребности семьи, пишет Вейко Кару, генеральный директор Auto Bassadone.
Глава автосалона: менять машину нужно по необходимости, а не из-за налога на автомобиль
В конце прошлой недели президент Алар Карис утвердил закон о налоге на транспортные средства. С момента его подготовки в СМИ и на автомобильном рынке появились предположения, что закон приведет к буму покупок автомобилей во второй половине 2024 года, поскольку потребители начнут массово менять машины до введения налога. Как представитель автомобильного сектора, я считаю, что причин для панических покупок нет. Почему?
Потребителям, у которых есть автомобиль в хорошем состоянии и которые еще не задумывались о его обмене, не стоит этого делать, поскольку, учитывая условия налога, выгода от обмена автомобиля на новый будет небольшой или ее не будет вообще.
До сих пор эстонские потребители предпочитали менять автомобили довольно часто, раз в несколько лет, поэтому желание сменить автомобиль в страхе перед налогом, чтобы сэкономить на регистрационном сборе, вполне понятно. Однако в свете введения налога на автомобиль стоит пересмотреть свои привычки и серьезно задуматься о том, имеет ли новый автомобиль большего экономического смысла, чем старый.
Согласно стандартам ЕС, новые автомобили должны быть максимально экологичными и безопасными, а разница в весе минимальна, поэтому существенного выигрыша в плане налога на новые автомобили нет. Кроме того, налоговая база зависит от возрастной составляющей, причем налог уменьшается по мере увеличения возраста автомобиля. Поэтому не стоит менять машину в этом году только из-за ввода нового налога, для этого должна быть более серьезная причина. Например, состояние автомобиля или потребности семьи.
Однако тем, кто уже задумывается о смене автомобиля в ближайшем будущем или должен сделать это в ближайший год, вариант покупки нового средства стоит рассмотреть. Причина, кроется в регистрационном сборе, но в двух вариантах.
До сих пор мы говорили о том, как со следующего года регистрационный налог будет добавляться к стоимости покупки автомобиля. Однако необходимо понимать, что это окажет эквивалентное влияние на процесс продажи уже имеющегося автомобиля. Если автомобиль продается в этом году, новому владельцу не придется платить регистрационный налог.
Если продажа переносится на следующий год, покупателю придется заплатить регистрационный налог при первой смене владельца. Последнее может сделать процесс продажи подержанного автомобиля более длительным или даже затруднить покупку нового, поскольку от старого сложнее избавиться.
Как эксперт в автомобильном секторе, я считаю, что налог на автомобили скорректирует поведение потребителей, и люди начнут больше задумываться о необходимости приобретения автомобиля. Однако не стоит ожидать, что рынок сильно изменится.