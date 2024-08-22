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Пограничники Финляндии начнут отслеживать мобильные телефоны вблизи границы с Россией

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Фото: Пограничная охрана Финляндии

Пограничная служба Финляндии получила новые полномочия по осуществлению радиотехнического мониторинга на восточной границе. Об этом пишет Yle.

На практике это будет означать, что после приобретения соответствующего оборудования, погранслужба сможет, например, отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы как с финской, так и с российской стороны.

«Это важная новая возможность наряду с другими средствами», – заявил командующий Пограничной службы Юхо Ванхатало.

В Пограничной службе считают, что это может оказаться полезным, к примеру, в ситуациях направляемой миграции. Таким образом можно будет оценить, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу.

Однако у пограничников не будет права перехватывать сообщения или права идентифицировать пользователей мобильных телефонов.

При этом с помощью средств радиотехнического мониторинга Пограничная охрана также сможет отслеживать дроны.

В Эстонии эстонско-российская сухопутная граница должна быть огорожена к концу следующего года, однако в воздухе над границей останется лазейка для беспилотников, которую Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны (PPA) попытаются устранить.

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В мае этого года Эстония представила министерствам внутренних дел соседних стран инициативу под названием «стена из дронов»: план по обеспечению возможности обнаружения и нейтрализации дронов на восточной границе и над крупными городами.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар уточнял, что Эстония в качестве первоочередной задачи хочет покрыть всю восточную границу системой обнаружения дронов на радиочастотной базе (RF), а также крупные города (Таллинн, Тарту, Пярну и Нарву, которые представляют особый интерес для России).

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