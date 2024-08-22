Пограничники Финляндии начнут отслеживать мобильные телефоны вблизи границы с Россией

На практике это будет означать, что после приобретения соответствующего оборудования, погранслужба сможет, например, отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы как с финской, так и с российской стороны.

«Это важная новая возможность наряду с другими средствами», – заявил командующий Пограничной службы Юхо Ванхатало.

В Пограничной службе считают, что это может оказаться полезным, к примеру, в ситуациях направляемой миграции. Таким образом можно будет оценить, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу.

Однако у пограничников не будет права перехватывать сообщения или права идентифицировать пользователей мобильных телефонов.

При этом с помощью средств радиотехнического мониторинга Пограничная охрана также сможет отслеживать дроны.

В Эстонии эстонско-российская сухопутная граница должна быть огорожена к концу следующего года, однако в воздухе над границей останется лазейка для беспилотников, которую Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны (PPA) попытаются устранить.

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В мае этого года Эстония представила министерствам внутренних дел соседних стран инициативу под названием «стена из дронов»: план по обеспечению возможности обнаружения и нейтрализации дронов на восточной границе и над крупными городами.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар уточнял, что Эстония в качестве первоочередной задачи хочет покрыть всю восточную границу системой обнаружения дронов на радиочастотной базе (RF), а также крупные города (Таллинн, Тарту, Пярну и Нарву, которые представляют особый интерес для России).