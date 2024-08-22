Спасателям пришлось тушить прицеп, чьи шины воспламенились во время движения

В среду вечером, примерно в 22.30, спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Лууа в волости Йыгева. Спасатели пришлось покрыть образовавшееся в результате утечки топлива масляное пятно абсорбирующим материалом. Владелец машины остался ждать эвакуатора, которому предстояло перевезти машину.

В четверг утром, незадолго до 8 часов, спасатели получили сообщение из поселка Ряни недалеко от Тарту, где на Ляэнеской кольцевой дороге загорелись шины на грузовом прицепе, в также гидравлические шланги. Спасатели потушили пожар струей воды и также покрыли образовавшееся загрязнение абсорбирующим материалом. По предварительной оценке, шины загорелись в результате перегрева частей колеса.