23 августа - Международный день памяти жертв тоталитарных режимов, в Эстонии эту дату чаще принято называть Днем памяти жертв нацизма и коммунизма. О том, какие не только символические, но и практические значения есть у громкого разговора об этой памяти в современном мире, где тоталитарные режимы до сих пор, увы, сохраняются, и даже ведут захватнические войны, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал профессор международного права Евген Цыбуленко.
Евген Цыбуленко: СССР при оккупации Эстонии скрывал от мира масштабы преступлений, в эру смартфонов такое уже невозможно
Выдержки из беседы:
- 23 августа - день подписания пакта Молотова-Риббентропа. Только уже в первый год оккупации в Эстонии было арестовано около 10 000 человек. Если посмотреть на масштабы эстонской трагедии в общемировом контексте, с учетом соотношения численности населения и количества жертв репрессий, можно ли сказать, что Эстония, страны Балтии пострадали от тоталитарных режимов как мало кто другой? Или, допустим, у Украины с миллионами жертв Голодомора черные страницы истории еще чернее?
- Я бы не хотел сравнивать оттенки черного или измерять кровь ведрами, потому что все это было страшными преступлениями против человечности, в некоторых случаях переходящими в геноцид, и это касалось не только Украины или стран Балтии, но и всех народов, которые проживали на территории бывшего Советского Союза.
Мы знаем о депортации крымских татар с территории Крыма, когда вообще всех татар депортировали. При этом куда менее широко известно, что тогда же в Крыму были проведены депортации и представителей других национальностей, это были греки, армяне, болгары, немцы, итальянцы, караимы.
Очень много было депортаций с Кавказа. Например, чеченская депортация, одна из самых известных. В Западной Украине согласно приказу тоже подлежало депортировать все население, но это чисто технически просто оказалось неосуществимо.
В общем, это была человеконенавистническая советская история, когда пострадали практически все соседи России, которые вошли, к сожалению, в состав Советского Союза.
- Согласно научным оценкам историков, советская оккупационная власть первый акт геноцида против народа Эстонии совершила 14 июня 1941 года. Секретным решением правительства СССР были определены категории людей, подлежавших депортации. Сейчас весь мир знает, что Россия сделала, например, в Буче, много лет назад Советскому Союзу удавалось скрывать свои преступления от внешнего мира. Можно ли сказать, что маленькие страны сейчас уже не столь беззащитны перед большими тоталитарными режимами?
- Да, безусловно, и ведь уже несколько лет назад появился такой термин как «фактор CNN». Когда журналисты CNN попадали в прямом эфире практически во все горячие точки, снимали в том числе и военные преступления… А сейчас все люди имеют смартфоны, почти у всех камеры, так что этот фактор CNN в итоге превратился в фактор смартфона.
Действительно, это новая реальность, когда скрывать военные преступления стало практически невозможно. Это факт. Допустим, когда российские оккупанты сбили малайзийский «Боинг» над территорией Донбасса, среди доказательств использовались и различные видео с геометками.
Русская пропаганда говорила, что ну какие это доказательства, какие-то непонятные видео, но в России не понимали, что это новая реальность, когда практически невозможно стало скрывать, что на самом деле происходит. Хотя это и были далеко не единственные доказательства причастности России к сбитию этого «Боинга».
Общеизвестно, что нынешние военные действия России в Украине признаются многими странами как геноцид. Кстати, Эстония была одной из первых стран, что признали нынешние действия Российской Федерации в Украине геноцидом. Кроме того, Эстония была первой страной в мире, которая признала геноцидом Голодомор. Это случилось еще в 1993 году, за что, конечно, Украина Эстонии очень благодарна.
Но тут очень важно понимать, чем вообще отличается геноцид от преступлений против человечности или от военных преступлений. Главной чертой геноцида является намерение уничтожить полностью или частично определенную группу - национальную, этническую, религиозную или расовую. И это довольно трудно бывает доказать для подтверждения геноцида, потому что при преступлениях против человечности учитываются более объективные факторы.
Там нужно систематическое или массовое нападение на гражданское население. Это доказать, естественно, проще, а вот доказать намерение уничтожить именно конкретную группу в суде иногда бывает тяжело.
Но Россия настолько вошла в свой пропагандистский угар, что она сама помогает Украине в этом плане. Поскольку были уже многократные заявления ведущих пропагандистов и первых лиц государства, которые довольно прямо говорили, что Украина не должна существовать, что Украина - это какая-то историческая ошибка.
То, что они называют денацификацией, по сути, является деукранизацией. Украина в их понимании может существовать или как провинция России, или как полностью марионеточное государство, наподобие нынешней Беларуси. То есть государство, где все украинское будет выкорчевано на корню, за исключением, быть может, каких-то танцев в шароварах, которые будут показывать по центральному телевидению и говорить, что вот, смотрите, как у нас украинская культура развивается.
- Справедливо ли сказать, что главное отличие тоталитарного режима от авторитарного не только в масштабах и жестокости репрессий, или же важнее то, что тоталитарному режиму не хватает внутренних жертв и он всегда нацелен на экспансию, что и создает самые большие риски именно для соседей тоталитарных государств?
- Вообще-то классическая разница между тоталитаризмом и авторитаризмом заключается в том, что авторитаризм полностью контролирует политическую жизнь в государстве, но при этом практически не вмешивается в другие сферы жизни. При тоталитаризме режим контролирует абсолютно все. Политику, экономику, культуру и все остальное.
Безусловно, экспансионизм - одна из важных черт тоталитаризма, но, например, если посмотреть на КНДР, то там экспансионизм распространяется только на Южную Корею, больше они никуда вторгаться не собираются, хотя и пытаются пугать весь мир.
То, что Россия перешла от авторитарной к тоталитарной стадии, думаю, ни у кого уже сомнений не вызывает. В России под контроль государства поставлено практически все. И это делается только для того, чтобы утвердить эту человеконенавистническую власть.
Когда мы говорим о том, что репрессии вышли уже на уровень 1937 года, это абсолютно не преувеличение. По абсурдности и жестокости наказаний в России уже абсолютно достигли 1937 года. По масштабам, наверное, еще нет, но ясно, что если так будет продолжаться и дальше, то это тоже только дело времени.
Мы видим все признаки той эпохи, сейчас есть и массовые доносы, и хунвэйбины, и все тому подобное. Пенсионера могут скрутить в трамвае и оттащить в полицию только за то, что он там, скажем, вагнеровцев назвал убийцами. Сюда же относятся и безумные приговоры за посты и за репосты.
Есть специальные таблицы с признаками нацизма, фашизма, и если мы посмотрим сейчас на них, то нынешняя Россия имеет признаки не только тоталитарного, но и классического фашистского государства. По подобию режима Муссолини, с очень многими признаками и нацизма в том числе.
К сожалению, у нас такой сосед, нам приходиться как-то с этим жить, и именно поэтому я считаю, что по итогам нынешней войны Россия должна быть дезинтегрирована. Должна быть разделена на небольшие государства, где будут определенные шансы построить демократические общества.
Ну или же, по крайней мере, эти небольшие государства не будут настолько опасными. Потому что я абсолютно уверен, что в нынешних границах Россия всегда будет оставаться империей. Если даже там будет какая-то непродолжительная оттепель, то рано или поздно она закончится новым витком насилия и эскалации, причем на еще более серьезном уровне.
Поэтому, конечно, сейчас нужно решать этот вопрос окончательно. Потому что в противном случае этим придется заниматься нашим детям, внукам, и совершенно не ясно, чем все это закончится.
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