Евген Цыбуленко: СССР при оккупации Эстонии скрывал от мира масштабы преступлений, в эру смартфонов такое уже невозможно

- Вообще-то классическая разница между тоталитаризмом и авторитаризмом заключается в том, что авторитаризм полностью контролирует политическую жизнь в государстве, но при этом практически не вмешивается в другие сферы жизни. При тоталитаризме режим контролирует абсолютно все. Политику, экономику, культуру и все остальное.

Безусловно, экспансионизм - одна из важных черт тоталитаризма, но, например, если посмотреть на КНДР, то там экспансионизм распространяется только на Южную Корею, больше они никуда вторгаться не собираются, хотя и пытаются пугать весь мир.

То, что Россия перешла от авторитарной к тоталитарной стадии, думаю, ни у кого уже сомнений не вызывает. В России под контроль государства поставлено практически все. И это делается только для того, чтобы утвердить эту человеконенавистническую власть.

Фрагмент передачи. Фото: Мадис Вельтман

Когда мы говорим о том, что репрессии вышли уже на уровень 1937 года, это абсолютно не преувеличение. По абсурдности и жестокости наказаний в России уже абсолютно достигли 1937 года. По масштабам, наверное, еще нет, но ясно, что если так будет продолжаться и дальше, то это тоже только дело времени.