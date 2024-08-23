В студии Postimees Евген Цыбуленко: тоталитарные режимы неистребимы или у человечества есть шансы их изжить?

- 23 августа - день подписания пакта Молотова-Риббентропа, среди прочего ставшего и основой для советской оккупации Эстонии. Советские власти начали аресты сразу после оккупации Эстонии в 1940 году. Только в первый год оккупации было арестовано около 10 000 человек. Если посмотреть на масштабы эстонской трагедии в общемировом контексте, с учетом соотношения численности населения и количества жертв репрессий, можно ли сказать, что Эстония, страны Балтии пострадали от тоталитарных режимов как мало кто другой? Или, допустим, та же Украина с миллионами жертв Голодомора далеко впереди?

- Какие исторические уроки необходимо учитывать, чтобы не допустить возможности реванша тоталитарных режимов, на какие страницы истории сейчас стоит указывать, когда мы говорим с нашими западными партнерами о том, что умиротворение диктатур - это что-то вроде мины замедленного действия? Какими способами можно удерживать трагические исторические события в фокусе общественного внимания в относительно «благополучные» времена? На фоне российской агрессии против Украины снова обострилась коллективная память о преступлениях тоталитарных режимов, но порой она может и притупляться?

- Странами, в которых память о преступлениях тоталитарных режимов должна быть острой, являются Венгрия и Чехия. В 1956 году Советский Союз подавил восстание в Будапеште, 12 годами позже - в Праге. Казалось бы, Будапешт и Прага должны быть сейчас такими же твердыми союзниками Украины, как допустим, Варшава, но сначала именно Венгрия и Чехия, а теперь Венгрия и Словакия оказались теми государствами, в лице руководителей которых Владимир Путин нашел себе нечто вроде «адвокатов дьявола». Как объяснить этот феномен, как историческая память народов может оказываться такой короткой?

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