ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Восток – дело тонкое: полный Badam!

Я долго выжидала, читая в социальных сетях то длинные хвалебные, то короткие ругательные отзывы посетителей ресторана восточной кухни с азербайджанским уклоном Badam, открывшегося два месяца назад в новеньком, с иголочки, здании напротив главного входа в таллиннский автовокзал. И вот - благо редакция недалеко - решила сходить туда на обед.