В прошлом году Ericsson Eesti AS получила чистую прибыль в размере 7,8 миллиона евро при объеме продаж в 420,7 миллиона евро, что на 19% и 33% меньше, чем годом ранее.
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Ericsson Eesti в прошлом году потеряла значительную часть оборота и прибыли
Выручка компании снизилась в основном из-за падения спроса. Продажи в Евросоюзе снизились на 100,2 млн евро, в то время как продажи за пределами Евросоюза выросли на 4,4 млн евро. Согласно годовому отчету, объем производства за год оказался на 36% ниже прогноза.
В прошлом году компания Ericsson Eesti продолжила реализацию ряда проектов по развитию сетей мобильной связи, как радиосетей, так и опорных. Кроме того, компания продолжала продавать счетчики дистанционного считывания и поддерживать соответствующие системы.