Ericsson Eesti в прошлом году потеряла значительную часть оборота и прибыли

Выручка компании снизилась в основном из-за падения спроса. Продажи в Евросоюзе снизились на 100,2 млн евро, в то время как продажи за пределами Евросоюза выросли на 4,4 млн евро. Согласно годовому отчету, объем производства за год оказался на 36% ниже прогноза.